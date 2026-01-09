Сын Бекхэмов поставил дикое условие своим родителям: что происходит

Старший сын Бекхемов Бруклин остается в ссоре с родителями и теперь выдвинул им новое условие.

Сын легендарного футболиста Дэвида и его жена дизайнера и певицы Виктории Бруклин Бекхэм попросил своих знаменитых родителей общаться с ним только через адвокатов.

Как стало известно RadarOnline.com, конфликт между отцом-футболистом Дэвидом и матерью-участницей Spice Girls Викторией набирает оборотов.

26-летний Бруклин и его 30-летняя жена Никола Пельтц разорвали отношения с Бекхэмами за последний год из-за серьезной ссоры, в результате которой молодой мужчина пропустил 50-летие отца и празднование его посвящения в рыцари.

Но последний поворот в этой саге показывает, что раскол еще хуже, чем опасались: теперь Бруклин попросил родителей прекратить личные контакты с ним и отмечать его в постах в социальных сетях.

Источник сообщил: "Честно говоря, люди не знают всех подробностей этой душераздирающей истории и думают, что Бруклин просто капризничал, когда заблокировал своих родителей. На самом деле, в конце прошлого лета он направил им письмо с просьбой вести переписку только через адвокатов и хотел попытаться помириться в частном порядке, а не публично".

Сообщается, что он чувствовал, что родители продолжают игнорировать его просьбы и упоминают его в интернете вместо того, чтобы связаться с ним лично.

Со своей стороны, Дэвид и Виктория просто пытались дать понять своему любимому старшему сыну, что дверь всегда открыта и что они по-прежнему заботятся о нем.

Источник добавил, что родители совершенно озадачены и опустошены этим последним поворотом событий. С их стороны нет злого умысла, только беспокойство.

"Но совершенно ясно, что если и будет какое-либо примирение, то оно должно произойти вдали от посторонних глаз и в частном порядке. Это всё, чего все хотят, но, увы, до этого ещё очень далеко, учитывая, что они только сейчас общаются через адвокатов", - отметил человек, знакомый с ситуацией.

