У младшего сына Бекхэмов проблемы с законом - что произошло

Читайте больше:
- Что произошло с Крузом Бекхэмом
- Какое наказание получил Бекхэм-младший
Дэвид и Виктория Бекхэм - родители четверых детей. Младший из троих сыновей, Круз Бекхэм, попал в неприятности всего через несколько дней после того, как его отца посвятили в рыцари. Об этом сообщает издание Hello.
Наследник звездной пары нарушил закон - превысил скорость во время ведения автомобиля. 2 сентября он проехал со скоростью 24 миль/час на участке дороги, где максимальная позволенная скорость - 20 миль/час.
Это уже второе подобное нарушение Бекхэма-младшего за последние два года, которые прошли с момента сдачи им экзамена на вождение. Круз Бекхэм лишился водительских прав.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.
Голливуд - последние новости:
Ранее Главред рассказывал, что рэпер P. Diddy получил престижную должность в тюрьме, где он отбывает четырехлетний срок по обвинению в торговле людьми и рэкете.
Также стало известно о подготовке нового фильма из кинофраншизы "Мумия". К главным ролям в будущей ленте вернутся актеры Брендан Фрэйзер и Рэйчел Вайс.
Читайте также:
- После потери любимого: редкий выход Сандры Буллок на публику
- "Я полностью сломалась": Леди Гага рассказала о лечении в психбольнице
- 34-летний Эд Ширан готовится к своим похоронам - детали
О персоне: Дэвид Бекхэм
Дэвид Бекхэм — английский футболист, полузащитник. По данным Википедии, на протяжении карьеры выступал за клубы "Манчестер Юнайтед", "Престон Норт Энд", "Реал Мадрид", "Милан", "Лос-Анджелес Гэлакси" и "Пари Сен-Жермен", а также защищал цвета сборной Англии.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред