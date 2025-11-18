У младшего сына Бекхэмов проблемы с законом - что произошло

Круз Бекхэм уже получил свое наказание.

Дэвид Бекхэм дети - Круз Бекхэм нарушил закон / коллаж: Главред, фото: instagram.com/victoriabeckham, instagram.com/cruzbeckham

Что произошло с Крузом Бекхэмом

Какое наказание получил Бекхэм-младший

Дэвид и Виктория Бекхэм - родители четверых детей. Младший из троих сыновей, Круз Бекхэм, попал в неприятности всего через несколько дней после того, как его отца посвятили в рыцари. Об этом сообщает издание Hello.

Наследник звездной пары нарушил закон - превысил скорость во время ведения автомобиля. 2 сентября он проехал со скоростью 24 миль/час на участке дороги, где максимальная позволенная скорость - 20 миль/час.

Это уже второе подобное нарушение Бекхэма-младшего за последние два года, которые прошли с момента сдачи им экзамена на вождение. Круз Бекхэм лишился водительских прав.

Семья Бекхэмов / фото: instagram.com/victoriabeckham

О персоне: Дэвид Бекхэм Дэвид Бекхэм — английский футболист, полузащитник. По данным Википедии, на протяжении карьеры выступал за клубы "Манчестер Юнайтед", "Престон Норт Энд", "Реал Мадрид", "Милан", "Лос-Анджелес Гэлакси" и "Пари Сен-Жермен", а также защищал цвета сборной Англии.

