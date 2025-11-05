Укр
Дэвид Бекхэм получил рыцарский титул - детали

Анна Подгорная
5 ноября 2025, 01:30обновлено 5 ноября, 02:14
Чарльз ІІІ отметил заслуги английского футболиста почетным званием.
Чарльз ІІІ, Дэвид Бекхэм
Дэвид Бекхэм сейчас - Чарльз ІІІ посвятил футболиста в рыцари / коллаж: Главред, фото: instagram.com/theroyalfamily

Кратко:

  • Чарльз ІІІ посвятил в рыцари Дэвида Бекхэма
  • Спортсмен не стал сдерживать эмоции в связи с этим важным событием

Английский футболист Дэвид Бекхэм, который стал живой легендой в мире спорта, 4 ноября получил одно из самых важных отличий в своей жизни. Король Великобритании Чарльз ІІІ посвятил его в рыцари.

Церемония, на которой присутствовали жена спортсмена и его родители, состоялась в Виндзорском замке. Титул рыцаря-бакалавра Бекхэму присвоили за "вклад в спорт и благотворительность". Соответствующее объявление появилось на странице британской королевской семьи.

видео дня

В своем блоге теперь уже сэр Дэвид написал слова благодарности британской королевской семье и своим родным. Футболист был очень тронут оказанной ему честью.

Чарльз ІІІ, Дэвид Бекхэм
Дэвид Бекхэм сейчас - Чарльз ІІІ посвятил футболиста в рыцари / фото: instagram.com/theroyalfamily

"Я даже не могу описать, насколько особенным днем для меня, мальчика, родившегося в Восточном Лондоне, является сегодняшний день, когда я получил рыцарский титул от Его Величества Короля. Я искренне благодарен за эту честь и чувствую себя очень счастливым. Мне посчастливилось представлять нашу страну, и я всегда делал это с гордостью... Я люблю нашу королевскую семью и то, что она значит для людей не только в Великобритании, но и во всем мире. Я и мечтать не мог, что со мной произойдет такое...", - поделился Дэвид Бекхэм.

Чарльз ІІІ, Дэвид Бекхэм
Дэвид Бекхэм сейчас - Чарльз ІІІ посвятил футболиста в рыцари / фото: instagram.com/davidbeckham

О персоне: Дэвид Бекхэм

Дэвид Бекхэм — английский футболист, полузащитник. По данным Википедии, на протяжении карьеры выступал за клубы "Манчестер Юнайтед", "Престон Норт Энд", "Реал Мадрид", "Милан", "Лос-Анджелес Гэлакси" и "Пари Сен-Жермен", а также защищал цвета сборной Англии.

