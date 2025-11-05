Дэвид Бекхэм получил рыцарский титул - детали

Кратко:
- Чарльз ІІІ посвятил в рыцари Дэвида Бекхэма
- Спортсмен не стал сдерживать эмоции в связи с этим важным событием
Английский футболист Дэвид Бекхэм, который стал живой легендой в мире спорта, 4 ноября получил одно из самых важных отличий в своей жизни. Король Великобритании Чарльз ІІІ посвятил его в рыцари.
Церемония, на которой присутствовали жена спортсмена и его родители, состоялась в Виндзорском замке. Титул рыцаря-бакалавра Бекхэму присвоили за "вклад в спорт и благотворительность". Соответствующее объявление появилось на странице британской королевской семьи.
В своем блоге теперь уже сэр Дэвид написал слова благодарности британской королевской семье и своим родным. Футболист был очень тронут оказанной ему честью.
"Я даже не могу описать, насколько особенным днем для меня, мальчика, родившегося в Восточном Лондоне, является сегодняшний день, когда я получил рыцарский титул от Его Величества Короля. Я искренне благодарен за эту честь и чувствую себя очень счастливым. Мне посчастливилось представлять нашу страну, и я всегда делал это с гордостью... Я люблю нашу королевскую семью и то, что она значит для людей не только в Великобритании, но и во всем мире. Я и мечтать не мог, что со мной произойдет такое...", - поделился Дэвид Бекхэм.
О персоне: Дэвид Бекхэм
Дэвид Бекхэм — английский футболист, полузащитник. По данным Википедии, на протяжении карьеры выступал за клубы "Манчестер Юнайтед", "Престон Норт Энд", "Реал Мадрид", "Милан", "Лос-Анджелес Гэлакси" и "Пари Сен-Жермен", а также защищал цвета сборной Англии.
