Дэвид Бекхэм получил рыцарский титул - детали

Чарльз ІІІ отметил заслуги английского футболиста почетным званием.

https://glavred.info/starnews/devid-bekhem-poluchil-rycarskiy-titul-detali-10712438.html Ссылка скопирована

Дэвид Бекхэм сейчас - Чарльз ІІІ посвятил футболиста в рыцари / коллаж: Главред, фото: instagram.com/theroyalfamily

Кратко:

Чарльз ІІІ посвятил в рыцари Дэвида Бекхэма

Спортсмен не стал сдерживать эмоции в связи с этим важным событием

Английский футболист Дэвид Бекхэм, который стал живой легендой в мире спорта, 4 ноября получил одно из самых важных отличий в своей жизни. Король Великобритании Чарльз ІІІ посвятил его в рыцари.

Церемония, на которой присутствовали жена спортсмена и его родители, состоялась в Виндзорском замке. Титул рыцаря-бакалавра Бекхэму присвоили за "вклад в спорт и благотворительность". Соответствующее объявление появилось на странице британской королевской семьи.

видео дня

В своем блоге теперь уже сэр Дэвид написал слова благодарности британской королевской семье и своим родным. Футболист был очень тронут оказанной ему честью.

Дэвид Бекхэм сейчас - Чарльз ІІІ посвятил футболиста в рыцари / фото: instagram.com/theroyalfamily

"Я даже не могу описать, насколько особенным днем для меня, мальчика, родившегося в Восточном Лондоне, является сегодняшний день, когда я получил рыцарский титул от Его Величества Короля. Я искренне благодарен за эту честь и чувствую себя очень счастливым. Мне посчастливилось представлять нашу страну, и я всегда делал это с гордостью... Я люблю нашу королевскую семью и то, что она значит для людей не только в Великобритании, но и во всем мире. Я и мечтать не мог, что со мной произойдет такое...", - поделился Дэвид Бекхэм.

Дэвид Бекхэм сейчас - Чарльз ІІІ посвятил футболиста в рыцари / фото: instagram.com/davidbeckham

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Голливуд - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что оскароносный режиссер и актер Квентин Тарантино вернется в кино после продолжительной паузы. Кинематографист примет участие в любопытном проекте.

Также Эмма Хеминг, модель, активистка и жена Брюса Уиллиса, рассказала о первом признаке болезни актера. В 2023 году Крепкому Орешку диагностировали лобно-височную деменцию.

Читайте также:

О персоне: Дэвид Бекхэм Дэвид Бекхэм — английский футболист, полузащитник. По данным Википедии, на протяжении карьеры выступал за клубы "Манчестер Юнайтед", "Престон Норт Энд", "Реал Мадрид", "Милан", "Лос-Анджелес Гэлакси" и "Пари Сен-Жермен", а также защищал цвета сборной Англии.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред