США могут провести разговор с Путиным уже 24 декабря: Зеленский раскрыл детали

Инна Ковенько
24 декабря 2025, 11:51
Украина ожидает получить всю информацию о переговорах США с Россией уже вечером 24 декабря.
Американцы могут провести разговор с Путиным сегодня
Американцы могут провести разговор с Путиным сегодня / Коллаж: Главред, фото: ОПУ, Белый дом, росСМИ

Что сказал президент:

  • Уже 24 декабря могут состояться переговоры стороны США с Путиным
  • Украина ожидает получить всю информацию о переговорах уже вечером этого же дня

Переговорная группа Соединенных Штатов в среду, 24 декабря, может провести разговор с российской стороной, в частности с Владимиром Путиным.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами.

По его словам, состоялась встреча переговорной группы Украины в составе секретаря СНБО Рустема Умерова и начальника Генштаба ВСУ Андрея Гнатова со стороной США.

После этого представители Соединенных Штатов отдельно встретились с главой Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым, по результатам встречи сторона США получила и передала позиции сторон.

"Была встреча с нашей группой - Умеров, Гнатов. После этого у американцев была встреча с Дмитриевым. И они все объяснили, показали, передали, насколько я понимаю, - сказал Зеленский.

Президент пояснил, что не знает, в каком формате состоится дальнейший разговор, но предположил, что он может быть с Путиным и, вероятно, состоится в среду. Он добавил, что Украина ожидает получить всю информацию о переговорах США с Россией уже вечером 24 декабря.

"Думаю, 24 декабря мы будем иметь реакцию русских после того, как с ними поговорит американская сторона, и тогда мы будем понимать наши следующие шаги и возможные временные рамки для тех или иных решений", - заявил президент.

Глава государства подчеркнул, что Украина готова к встрече с США на уровне лидеров, в частности для территориальных вопросов.

Есть ли шансы на заключение мирного соглашения - мнение политолога

Директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев считает, что не стоит ожидать от декабрьских мирных переговоров сенсационных или судьбоносных решений.

По его оценке, президент Владимир Зеленский пока не готов принимать условия, которые продвигает команда Трампа. Такая позиция несет для него серьезные риски на фоне сложной ситуации на фронте, проблем с финансированием и коррупционных скандалов. Точек давления на украинского президента сейчас более чем достаточно.

Золотарев считает маловероятным подписание каких-либо соглашений до конца года, хотя полностью исключать такую возможность нельзя. Прекращение огня, по его оценке, с большей вероятностью возможно не ранее 2026 года. При этом избежать территориальных потерь Украине, вероятно, не удастся, а в случае продолжения боевых действий линия фронта может сдвинуться еще дальше на запад.

"Есть логика намерений, а есть сила обстоятельств. И сегодня сила обстоятельств сильнее", - сказал политолог Главреду.

Мирные переговоры - последние новости

Как писал Главред, на мирных переговорах по завершению войны в Украине стороны сейчас обсуждают четыре документа. Вашингтон пытается понять, на что максимально готова пойти страна-агрессор РФ. Детали раскрыл в посол США при НАТО Мэтью Уитакер. Он добавил, что стороны сейчас действительно близки к миру, как никогда. Однако мяч сейчас действительно на стороне России.

Напомним, 20-21 декабря в Майами состоялся очередной раунд переговоров по достижению мирного соглашения с украинской и российской сторонами, а также с европейскими партнерами. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф рассказал о результатах.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, диалог происходит сложный, а сами переговоры являются многосторонними. Глава ГУР лично участвует в мирных переговорах и может оценить намерения США, "считывая тонкие сигналы и открытые требования команды Белого дома".

Американский план окончания войны
Американский план окончания войны / Инфографика: Главред

Об источнике: Офис Президента Украины

Офис Президента Украины (ОПУ) - постоянный орган, образованный Президентом Украины для обеспечения полноценного осуществления его конституционных полномочий. В разные периоды имел разные названия: Администрация Президента Украины (1991-2005, 2010-2019), Секретариат Президента Украины (2005-2010), пишет Википедия.

