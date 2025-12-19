Укр
"Загоняют в угол": политолог рассказал, чем грозят декабрьские переговоры с США и РФ

Сергей Кущ
19 декабря 2025, 20:16
Предлагаемый Украине "мирный план" несет значительные риски,считает Андрей Золотарев.
Политолог рассказал, чем грозят декабрьские переговоры с США и РФ
Политолог рассказал, чем грозят декабрьские переговоры с США и РФ / Колаж: Главред, фото: facebook.com/WhiteHouse, скріншот з відео

  • Ожидать от ближайших контактов РФ, Украины и США сенсационных или судьбоносных решений не стоит
  • Когда ждать реального мирного соглашения

Украинская делегация 19–20 декабря проведет переговоры с американской стороной в США. Обсуждение будет касаться так называемого "мирного плана", гарантий безопасности и восстановления Украины.

Об этом специально для Главреда рассказал политолог, директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев.

Уже 20–21 декабря в Майами американская сторона, в свою очередь, проведет отдельную встречу с российской делегацией, в состав которой войдет глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Со стороны США в переговорах примут участие спецпосланник Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять экс-президента США Джаред Кушнер.

По словам Золотарева, ожидать от этих контактов сенсационных или судьбоносных решений не стоит. В украинской делегации будут преимущественно военные, а предметом обсуждения станут технические аспекты возможного прекращения огня. Политические решения, подчеркивает эксперт, на этих встречах приниматься не будут.

При этом президент Владимир Зеленский, по оценке политолога, пока не готов принимать условия, которые продвигает команда Трампа. Такая позиция несет для него серьезные риски на фоне сложной ситуации на фронте, проблем с финансированием и коррупционных скандалов. Точек давления на украинского президента сейчас более чем достаточно.

Эксперт также предупреждает: предлагаемый Украине "мирный план" несет значительные риски и фактически предусматривает потерю Донбасса и Крыма. Альтернативы такому сценарию могли бы существовать при стабильной ситуации на фронте, однако сейчас она ухудшается. Несмотря на публичные заявления и символические визиты, обострился кризис вокруг Гуляйполя и возникла угроза потери Орехова.

Американский план окончания войны
Американский план окончания войны / Инфографика: Главред

По мнению Золотарева, территориальный вопрос Украине фактически предлагают решить через раздел страны. При неблагоприятном развитии событий под угрозой могут оказаться и Запорожская, и Херсонская области. При этом рассчитывать на активную поддержку США в защите украинской позиции по территориям не приходится.

Политолог скептически относится и к идее "особых отношений" между Трампом и Путиным, включая обсуждаемые в медиа символические жесты. Он называет такие шаги скорее репутационной ловушкой для американской стороны, чем реальным фактором влияния.

В целом, Золотарев считает маловероятным подписание каких-либо соглашений до конца года, хотя полностью исключать такую возможность нельзя. Прекращение огня, по его оценке, с большей вероятностью возможно не раньше 2026 года. При этом избежать территориальных потерь Украине, вероятно, не удастся, а в случае продолжения боевых действий линия фронта может сместиться еще дальше на запад.

"Есть логика намерений, а есть сила обстоятельств. И сегодня сила обстоятельств сильнее", — резюмирует политолог.

Мирные переговоры - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в материале издания отмечается, что переговоры по завершению войны в Украине перешли в решающую фазу, и шанс на достижение мирного соглашения может появиться уже к Рождеству.

Кроме того, в Кремле заявили, что требование об отказе Украины от вступления в НАТО и его юридическое закрепление является одним из ключевых вопросов в рамках обсуждения пунктов американского плана окончания войны. Об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков в комментарии российским пропагандистским СМИ.

О персоне: Андрей Золотарев

Андрей Владимирович Золотарев (родился 15 мая 1965, Днепропетровск) – украинский политолог, руководитель аналитического центра "Третий сектор". Политконсультант Александра Рябченко (1994), Владимира Литвина (1994), Юлии Тимошенко (1996-97), пишет Википедия.

