"Менее чем за год": Зеленский сделал заявление о сроках завершения войны

Президент подчеркнул, что поражение в войне с Россией будет иметь катастрофические последствия для Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на достижение мира в Украине уже в ближайший год. Об этом он рассказал в интервью французским СМИ, пишет издание Le Monde.

"Мир в Украине ожидается менее чем через год: у меня есть такая надежда... С начала этой войны россияне не одержали ни одной победы", — отметил президент. видео дня

Он подчеркнул, что поражение в войне с Россией будет иметь катастрофические последствия для Украины.

"Если мы проиграем эту войну, мы потеряем независимость нашей страны", — добавил Зеленский.

Глава государства также подчеркнул непоколебимую позицию украинцев в отношении собственной свободы: "Наш народ больше России. Если мы потеряем свою независимость, если мы станем частью России, это будет абсолютно ужасная потеря. И я уверен, что этого не произойдет".

Отдельно президент рассказал о постоянных угрозах со стороны РФ.

"Россия уже несколько раз пыталась меня ликвидировать. Я привык к страху", — добавил он.

Когда может закончиться война в Украине — мнение эксперта

По мнению руководителя Центра общественной аналитики "Вежа" и главы благотворительного фонда "Новая дорога" Валерия Клочко, президент США Дональд Трамп настроен на скорейшее прекращение войны в Украине.

"Украине следует готовиться к усилению переговорной активности, поскольку Трамп не намерен сворачивать этот процесс и стремится максимально оперативно довести его до результата", — отметил эксперт.

Он подчеркнул, что для американского президента завершение войны не является конечной целью, а лишь этапом в более широкой стратегии в отношении Китая. По словам Клочко, Трамп хочет пойти на переговоры с Пекином в роли политика, который уже урегулировал один из ключевых кризисов в Европе.

Как ранее писал Главред, президент Украины Владимир Зеленский впервые за долгое время назвал количество погибших украинских военных в войне против России. Об этом он заявил в интервью французским СМИ, передает Le Monde.

Кроме того, Украина согласилась на фактическое замораживание войны с Россией по линии фронта, что уже является значительной уступкой для достижения мира.

Напомним, что Россия поднимает тему возможной передачи Украиной части территорий Донецкой области не для прекращения войны, а с целью сохранения собственных ресурсов и их переброски на другие направления фронта. Об этом заявил народный депутат Роман Костенко.

Об источнике: Le Monde Le Monde Французская ежедневная вечерняя газета, главным редактором которой является Жерар Куртуа (фр. Gérard Courtois), генеральным директором - Эрик Израэлевич. Ле Монд была основана Юбером Бев-Мэри по распоряжению Шарля де Голля в 1944 году. Первый номер газеты вышел 19 декабря 1944 года. С 19 декабря 1995 года газета доступна онлайн, сообщает "Википедия".

