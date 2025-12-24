Если Китай отвернется: известно, когда в РФ могут начаться проблемы с ракетами

Китай сейчас поставляет РФ все, что она сама должна была бы выпускать.

Важность поддержки Китая для РФ / коллаж: Главред, фото: kremlin.ru

Ключевые тезисы:

Россия не сможет долго воевать без поддержки Китая

Если китайцы прекратят помощь, у РФ начнутся проблемы с ракетами

Сейчас Китай закрывает очень много российских потребностей

Если страна-агрессор Россия останется без поддержки Китая, или если Китай начнет занимать нейтральную позицию, то россияне смогут воевать только полгода. Об этом в интервью Главреду рассказал бывший заместитель главы СБУ, генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун.

Он подчеркнул, что это лишь гипотетически, ведь крайне маловероятно, что Китай забудет о России.

В частности, эксперт рассказал, что Китай оказывает России серьезную помощь, связанную с технологическими моментами.

"Поэтому, если вдруг китайцы прекратят эту помощь, у России начнутся проблемы с ракетами. Россияне будут вынуждены переплачивать не втрое, чтобы получить нужное от Китая, а в десять раз. Или россияне будут пытаться воровать или закупать детали в других странах", - говорит Ягун.

По его словам, также у России в таком случае будут огромные проблемы в гражданском секторе, потому что Китай сейчас поставляет РФ все, что она сама должна была бы выпускать или покупать на Западе. Например: бытовые вещи, некоторые продукты, лекарства, автомобильную технику, грузовики.

"Китай очень много российских потребностей закрывает за счет своей экономики, потому что все, что было можно и нельзя, Россия бросила на армию и войну. Если поток этих гражданских товаров, даже не слишком высокого качества, будет перекрыт, Россия вряд ли сможет перекрыть эти потребности", - подчеркнул бывший замглавы СБУ.

По его мнению, оставшись без поддержки Китая, через полгода Россия будет вынуждена идти на уступки.

Может ли Китай изменить курс относительно войны в Украине

Эксперт по международной безопасности Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Тарас Жовтенко говорил, что в ближайшее время договоренности между Европой и Пекином маловероятны.

По его словам, Китай рассматривает США как стратегического конкурента, но Европа для Пекина - премиальный рынок.

По его мнению, именно экономический интерес определяет позицию Китая в поддержке России.

Позиция Китая в отношении войны / Инфографика: Главред

Война в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, доклады российских генералов о войне против Украины, которые приукрашивают реальность, формируют у российского диктатора Владимира Путина уверенность, что ситуация на поле боя развивается в пользу Кремля.

Российский диктатор Владимир Путин цинично заявил, что якобы Россия готова и даже "хочет" завершить войну "миром на основе принципов, изложенных президентом России летом 2024 года в МИД РФ".

В то же время, президент Украины Владимир Зеленский говорил, что главный вопрос заключается не в желании, а в способности России продолжать войну. Эта способность зависит от давления международных партнеров, в частности санкционного и дипломатического.

О персоне: Виктор Ягун Виктор Ягун - украинский военный, общественный деятель, генерал-майор запаса Службы безопасности Украины. В период с марта 2014-го по июнь 2015-го года был заместителем председателя СБУ. Под руководством Ягуна добывалась и обнародовалась информация об участии российских войск и работе спецслужб в войне против Украины на Донбассе. Участник ООС на Донбассе.

