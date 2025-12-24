Экологическая катастрофа в Одессе: возле двух пляжей обнаружили нефтяные пятна и погибших птиц

Главное:
- На двух пляжах Одессы обнаружены пятна, похожие на нефтяные
- На берег выбросило погибших птиц
- Дополнительную информацию обещают предоставить после получения заключений экспертов
В среду, 24 декабря, на побережье Одессы зафиксировали вероятное загрязнение вблизи пляжей Дельфин и Ланжерон.
Там обнаружены пятна, которые похожи на нефтяные, а также погибшие птицы. Об этом сообщил глава Одесской МВА Сергей Лысак.
Сейчас размер пятен и их происхождение устанавливаются. На место уже выехали представители представители экологической инспекции, КП "Побережье", КУ РВС и Департамента муниципальной безопасности Одесского городского совета.
"После получения выводов специалистов будет предоставлена дополнительная официальная информация", - говорится в сообщении.
Катастрофы танкеров РФ в море - что известно
Как сообщал Главред, Черное море на грани экологической катастрофы из-за аварий российских танкеров. В ночь на 17 декабря российское судно "Волгонефть 109" подало сигнал бедствия. Там произошел прорыв одного из грузовых резервуаров, что привело к утечке мазута. В течение двух дней в районе Керченского пролива уже третий танкер, загруженный нефтепродуктами, потерпел крушение.
Ранее стало известно об очередной смертельной катастрофе у берегов Крыма. Стало известно, что в Керченском проливе потерпели бедствие сразу два танкера РФ - "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239".
Впоследствии эксперт Андрей Клименко озвучил причину катастрофы танкеров возле Керчи. Танкеры имеют речной класс и были не пригодны для выхода в открытое море, пояснил он.
Через некоторое время и в ВМС назвали истинную причину катастрофы. Как пояснил спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук, танкеры не были рассчитаны на такую высоту волн и скорость ветра.
