Экологическая катастрофа в Одессе: возле двух пляжей обнаружили нефтяные пятна и погибших птиц

Одесситы тем временем спасают птиц, лежащих на берегу.

На одесских пляжах обнаружили нефтяные пятна и погибших птиц / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Главное:

На двух пляжах Одессы обнаружены пятна, похожие на нефтяные

На берег выбросило погибших птиц

Дополнительную информацию обещают предоставить после получения заключений экспертов

В среду, 24 декабря, на побережье Одессы зафиксировали вероятное загрязнение вблизи пляжей Дельфин и Ланжерон.

Там обнаружены пятна, которые похожи на нефтяные, а также погибшие птицы. Об этом сообщил глава Одесской МВА Сергей Лысак.

Сейчас размер пятен и их происхождение устанавливаются. На место уже выехали представители представители экологической инспекции, КП "Побережье", КУ РВС и Департамента муниципальной безопасности Одесского городского совета.

"После получения выводов специалистов будет предоставлена дополнительная официальная информация", - говорится в сообщении.

На одесских пляжах обнаружили нефтяные пятна и погибших птиц / Фото: скриншот

Катастрофы танкеров РФ в море - что известно

Как сообщал Главред, Черное море на грани экологической катастрофы из-за аварий российских танкеров. В ночь на 17 декабря российское судно "Волгонефть 109" подало сигнал бедствия. Там произошел прорыв одного из грузовых резервуаров, что привело к утечке мазута. В течение двух дней в районе Керченского пролива уже третий танкер, загруженный нефтепродуктами, потерпел крушение.

Ранее стало известно об очередной смертельной катастрофе у берегов Крыма. Стало известно, что в Керченском проливе потерпели бедствие сразу два танкера РФ - "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239".

Впоследствии эксперт Андрей Клименко озвучил причину катастрофы танкеров возле Керчи. Танкеры имеют речной класс и были не пригодны для выхода в открытое море, пояснил он.

Через некоторое время и в ВМС назвали истинную причину катастрофы. Как пояснил спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук, танкеры не были рассчитаны на такую высоту волн и скорость ветра.

