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Еще одна халатность РФ: эксперт озвучил причину катастрофы танкеров возле Керчи

Даяна Швец
15 декабря 2024, 18:35
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Эксперт указывает, что суда могут перемещаться только в прибрежных водах.
танкеры рф
Эксперт рассказал причины катастрофы российских танкеров / Коллаж: Главред, фото: скрин, википедия

Вкратце:

  • Танкеры имеют речной класс и были не пригодны для выхода в открытое море
  • Суда были очень старыми - 1969 и 1973 года

Российские танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", которые попали в аварию вблизи Керченского пролива, были судами речного класса, что делало их непригодными для эксплуатации в открытом море, особенно во время шторма.

Об этом заявил на своей странице в Фейсбук Андрей Клименко, руководитель Института Черноморских стратегических исследований.

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Согласно российскому судовому реестру, эти суда принадлежали к классам М-ПР2,5 и О-ПР2,0, что предусматривает их использование в определенных условиях. Танкер класса "М" способен выдерживать волны до 3 метров высотой и 40 метров длиной при скорости ветра до 24 м/с.

Суда класса "О" могут работать только при высоте волн до 2 метров и длине волн до 20 метров, а также при скорости ветра не более 21 м/с.

Дополнительное обозначение "ПР" указывает на то, что эти суда могут перемещаться только в прибрежных водах.

В катастрофических условиях, сложившихся во время аварии, высота волн в море достигала 3,5 метра, а скорость порывов ветра составляла 24 м/с, что значительно превышало допустимые для этих судов параметры.

Кроме того, оба танкера имели значительный возраст: "Волгонефть-212" построили еще в 1969 году, а "Волгонефть-239" - в 1973 году на Волгоградском судостроительном заводе.

Катастрофы РФ в море - что известно

Главред информировал, что сегодня, 15 декабря произошла смертельная катастрофа у берегов Крыма. Сообщалось, что в Керченском проливе потерпели бедствие сразу два танкера РФ - "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239".

Также недавно сообщалось, что Украина повредила два корабля в Каспийске. Как указала разведка Британии, эта атака демонстрирует способность Украины наносить удары по целям, которые ранее считались безопасными для России.

Также недавно раздавались взрывы в порту Туапсе. В сети высказали предположение, что там мог быть поражен большой десантный корабль РФ.

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Кто такой Андрей Клименко

Андрей Васильевич Клименко (род. Московская область) - украинский журналист, экономист и общественный деятель. Главный редактор портала BlackSeaNews, один из руководителей проекта "Майдан иностранных дел". Заслуженный экономист Автономной Республики Крым (2005), сообщает Википедия.

Окончил Севастопольский приборостроительный институт по специальности "Автоматика и телемеханика, АСУ больших систем".

С 1994 по 1998 годы был соавтором проекта и главным консультантом администрации первой в Украине Северо-Крымской экспериментальной экономической зоны "Сиваш".

С 2005 по 2009 был научным руководителем проекта "Севастопольский проект открытой экономики" и председателем Совета Таврического института регионального развития (ТИРР). Под его руководством группа ученых ТИРР разработала первую стратегию для Крыма на период с 2005 по 2015 год, которая имела целью развернуть вектор его экономического развития в европейском направлении.

С 2010 года - соучредитель и главный редактор интернет-портала Blackseanews.net. В начале 2014 года переехал в Киев в связи с аннексией Крыма.

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