Трамп может влупить по ядерным объектам одной из стран: о ком идет речь - WSJ

Пока что обсуждения находятся на ранней стадии.

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Трамп может нанести удар по объектам Ирана / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

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США готовят новую стратегию давления на Тегеран

Трамп стоит на распутье - авиаудары или дипломатия

Новоизбранный президент США Дональд Трамп имеет целью помешать Ирану создать ядерное оружие. Среди возможных мер, которые обсуждаются в его команде, - авиаудары по ядерным объектам Тегерана.

Об этом пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на анонимные источники.

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По информации издания, команда Трампа разрабатывает несколько сценариев для усиления давления на Иран.

Один из них предусматривает масштабное военное развертывание американских сил на Ближнем Востоке: солдаты, самолеты, корабли, а также продажу современного оружия Израилю, в частности бомб для разрушения бункеров.

Дональд Трамп / Инфографика: Главред

Второй сценарий - сочетание военных угроз с жесткими финансовыми санкциями. Этот план направлен на усиление экономического давления и подрыв стабильности иранской экономики.

Источники отмечают, что авиаудары по ядерным объектам Тегерана не являются основным вариантом для Трампа. Его команда ищет решение, которое позволит избежать масштабного военного конфликта.

Пока что обсуждения находятся на ранней стадии, и окончательного решения нет. Трамп стремится найти оптимальную стратегию, которая даст результат без развязывания новой войны.

Будущие решения Дональда Трампа - что известно

Как сообщал Главред, на первый день президентства Трамп, вероятно,готовит "громкий старт". Как пишет Reuters, он имеет целью реализовать предвыборные обещания.

Кроме этого, также стало известно, как Трамп может положить конец войне. Аналитики считают, что вступление Украины в Альянс станет весомым аргументом для достижения соглашения с Россией.

Также и по мнению эксперта Алексея Гетьмана, в США хотят приостановить войну. Однако союзники пытаются продвинуть идею компромиссного варианта для приостановления войны, а не полноценного её окончания.

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