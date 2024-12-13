Эффективно отработали F-16-е: в ВС рассказали о сбитии 161 вражеской цели РФ

Удар противника в основном был направлен по объектам энергетики Украины.

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Враг атаковал Украину ракетами разных типов и ударными беспилотниками / Коллаж: Главред, фото: Pixabay, скриншот

О чем рассказали в ВС:

Украинцы успешно сбили 161 вражескую цель

Удар был направлен в основном по объектам энергетики Украины

Враг комбинированно атаковал Украину с 14.00 12 декабря по 10.00 13 декабря 2024 года. Удар осуществлялся ракетами различных типов и ударными беспилотниками.

Детали сообщили Воздушные силы в соцсетях.

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Как рассказали военные, очередной раз ракетно-дроновой удар агрессоров из России в основном был направлен по объектам энергетики Украины.

Сколько целей сбило ПВО/ фото: ВС

Воздушные Силы рассказали, что радиотехническими войсками за этот период выявлено 287 средств воздушного нападения противника - 94 ракеты и 193 БпЛА, а именно:

4 аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" с истребителей МиГ-31К, район пусков - Тамбовская обл;

2 баллистические ракеты "Искандер-М", район пусков - Брянская обл;

1 баллистическая ракета KN-23, район пусков - Брянская обл;

55 крылатых ракет Х-101, Х-55СМ со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, район пусков - Волгоградская обл;

24 крылатых ракет "Калибр", район пусков акватория Черного моря;

7 крылатых ракет "Искандер-К", район пусков - Воронежская, Ростовская обл;

1 управляемая авиационная ракета Х-59/Х-69, район пусков воздушное пространство над ВОТ Луганской обл;

193 ударные БпЛА типа "Shahed" и беспилотников неустановленного типа из районов Курск, Приморско-Ахтарск, Орел, Брянск, Миллерово - рф.

​ БпЛА типа "Shahed" - что известно / Инфографика: Главред

В Воздушных силах рассказали также об эффективной работе F-16-тых.

"Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, авиация, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины. В том числе эффективно отработали F-16-е!", - рассказали в Воздушных силах.

По данным Воздушных сил, по состоянию на 11.30 подтверждено сбитие:

80 крылатых ракет Х-101/Х-55СМ/"Калибр"/"Искандер-К";

1 баллистической ракеты "Искандер-М";

80 ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотников неустановленного типа

"Кроме того, 105 вражеских беспилотников из-за активного противодействия Сил обороны не достигли своих целей (локально потеряны), пять - вернулись в Россию, еще один - в Беларусь", - подытожили военные.

Удар по инфраструктуре 13 декабря - что известно

Как сообщал Главред, Россия 13 декабря массированно атаковала ракетами Украину. К сожалению, во многих регионах зафиксированы попадания.

Как проинформировал министр энергетики Галущенко, из-за коварного удара врага, отключений света будет больше. Однако, несмотря на сложные обстоятельства, энергетики принимают все необходимые меры для минимизации негативных последствий для энергосистемы.

Таким образом в Украине пришлось ввести новые графики отключений. Теперь, как рассказал директор компании Yasno Сергей Коваленко, применены три очереди отключений света из шести.

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Что такое Воздушные силы ВС Украины? Воздушные силы Вооруженных сил Украины - вид вооруженных сил в составе Вооруженных сил Украины, который имеет на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путем объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины, пишет Википедия.

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