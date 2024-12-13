Предварительные переговоры с Украиной и РФ: в США хотят приостановить войну - Гетьман

Союзники Украины хотят предложить варианты, которые бы способствовали приостановлению боевых действий.

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Трамп уже показал, что готовит стороны к компромиссному варианту / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, facebook.com/DonaldTrump/

Что сказал Гетман:

США и другие страны хотят предварительно поговорить с Украиной и Россией

Союзники будут предлагать мирный путь прекращения боевых действий

Россия снимает некоторые требования к Украине

США после президентских выборов вместе с союзниками начали обсуждать вопрос окончания войны в Украине. Как рассказал в эфире "Эспрессо" майор запаса НГУ, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман, сейчас партнеры Украины пытаются провести предварительные переговоры с Украиной и страной-агрессором Россией.

Таким образом международное сообщество пытается продвинуть идею компромиссного варианта для приостановления войны, а не полноценного ее окончания. Уладить ситуацию они хотят мирным путем.

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Сигналы, свидетельствующие о такой стратегии Штатов, уже прослеживаются в заявлениях новоизбранного президента Дональда Трампа. Он утверждал, что США должны пойти на определенные шаги, якобы идти на встречу агрессору РФ для компромиссного варианта, предусматривающего приостановление помощи Украине.

Дональд Трамп / Инфографика: Главред

"И что-то партнерам удается, потому что если посмотреть на то, что говорил министр иностранных дел РФ Лавров об их требованиях перед началом этих переговоров, то уже некоторые из них были сняты, которые ранее выдвигались. Ранее речь шла о сокращении нашей армии до 85 тысяч, сейчас этого предложения со стороны России уже нет. Ограничение дальности выстрелов нашей артиллерии и всего, что летает, до 40 км, также не выдвигается. Затем были требования от России, чтобы Украина не имела двусторонних военных контактов с другими странам, также сейчас нет таких требований", - подчеркнул Гетьман.

То есть Россия снимает некоторые требования к Украине из-за того, что это было одним из требований западных партнеров. Как утверждает Гетьман, эти разговоры уже являются началом переговоров.

Возможность окончания войны в Украине

Напомним, советник председателя ОП Михаил Подоляк отмечал, что Украина действительно готова к переговорам с Россией, но простого решения ждать не стоит. Украина будет требовать справедливых условий, юридическую базу, принуждение России как агрессора на базе международного права для окончания войны в Украине.

Однако накануне Андрей Ермак заявил, что для сильной позиции на переговорах об окончании войны нашему государству сейчас не хватает вооружения. Также нам нужны четкие гарантии, что российский диктатор Владимир Путин через два-три года не нападет снова.

Ранее также Главред писал, что шансы на переговоры между Украиной и страной-агрессором Россией и завершение войны есть. Однако это будет возможно, если американцы будут действовать достаточно настойчиво и давить на российского диктатора Владимира Путина.

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Кто такой Алексей Гетьман? Алексей Гетьман - украинский военный эксперт, майор ВСУ. Ветеран российско-украинской войны. Как военный эксперт комментирует события войны России против Украины на радио, телевидении и Интернет-ресурсах.

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