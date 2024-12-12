'Сейчас Украина не готова к переговорам с РФ': в ОП сделали серьезное заявление

Чтобы разговаривать с Россией на равных, Украина должна быть сильной. Все, что сейчас звучит из Кремля - это язык ультиматумов.

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Сейчас Украина не готова к переговорам с РФ, отметил Ермак/ коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, скриншот из Facebook

Кратко:

Украина сейчас не готова к переговорам с РФ

Наше государство должно быть сильным, чтобы разговаривать с Россией на равных

Сейчас Украина не готова к переговорам со страной-агрессором Россией относительно завершения войны в контексте сильных переговорных позиций.

Нашему государству сейчас не хватает вооружения. Также нам нужны четкие гарантии, что российский диктатор Владимир Путин через два-три года не нападет снова. Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак в интервью проекту "Карп'як на Суспільному"

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"Именно поэтому мы сегодня говорим с партнерами почему так важно усилить Украину. А вообще нужно разбивать российские нарративы, что будто бы Украина хотела войны. Украина не хотела ее и никак Россию не провоцировала. РФ пришла сюда не защищать кого-то, ведь она не защищает даже свою территорию (речь идет о Курской области - ред.)", - отметил Ермак.

Он подчеркнул, что Путину важно продолжать агрессию на нашей территории.

"Поэтому для начала переговоров Украина должна быть сильной, и тогда сможет говорить с РФ на равных. Потому что все, что сейчас звучит из Кремля - это язык ультиматумов", - сказал чиновник.

План стойкости Зеленского/ Инфографика: Главред

Возможны ли переговоры между Украиной и Россией - последние новости

Ранее Главред сообщал, что у Зеленского объяснили позицию Украины относительно окончания войны и переговоров с Россией. Мирные переговоры с Россией возможны только при условии международного права и принуждения России, как страны-агрессора, подчеркнул Михаил Подоляк.

Также ранее дипломат сказал, стартуют ли переговоры между Украиной и РФ после инаугурации Трампа. Важными условиями начала переговоров являются гарантии, что война не возобновится во время переговоров, а также участие международных мониторинговых миссий, отмечает дипломат, директор Центра оборонных стратегий Александр Хара.

Ранее Александр Хара объяснил, заставят ли Украину к переговорам. Украина, как считает дипломат, не может согласиться подписать еще одну бумажку, зная, что написанное в ней Россия не будет выполнять.

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Кто такой Андрей Ермак Ермак Андрей - украинский государственный деятель, политик, юрист, кинопродюсер, руководитель офиса 6-го Президента Украины Владимира Зеленского с 11 февраля 2020 года. Входит в состав СНБО Украины с 12 февраля 2020 года, сообщает Википедия.

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