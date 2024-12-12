Прекращение огня в Украине возможно в быстрой перспективе: в Польше сделали заявление

Западные партнеры готовятся к восстановлению Украины уже во второй половине следующего года.

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Быстрое перемирие между Украиной и РФ возможно / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/pawelkowalpl/, 24 ОМБр имени короля Даниила

Что сказал польский чиновник:

Война в Украине закончится не быстро

Россия будет способна на "размораживание" войны после прекращения огня

Международное сообщество готовится к восстановлению Украины

Украина и страна-агрессор Россия быстро приближаются к перспективе прекращения огня, несмотря на сложнейшую ситуацию на фронте. Об этом в интервью PAP заявил полномочный представитель польского правительства по восстановлению Украины Павел Коваль.

Он отметил, что сейчас речь не идет о скором окончании войны, возможны лишь варианты прекращения огня, или же окончание горячей фазы ведения боевых действий.

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Коваль предупредил, что ключевыми в этом вопросе будут условия, при которых произойдет так называемое "замораживание" войны, ведь возобновление боевых действий не будет проблемой для РФ.

При этом польский чиновник убежден, что прекращение огня на нынешней линии фронта не будет означать потерю Украиной территорий, ведь западные союзники ориентированы на признанные международным правом украинские границы, а не нынешнее положение дел.

"Сейчас кажется, что все готовятся к восстановлению в следующем году, что оно скоро начнется. По моим оценкам, это начнется во второй половине следующего года", - добавил он.

Возможность прекращения огня в Украине

Напомним, Главред писал, что посол Украины в Турции Василий Боднар отмечал, что прекращение огня без вывода войск страны-агрессора России с временно оккупированных территорий Украины предоставит РФ возможность для дальнейших атак.

Ранее также президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина готова договариваться о прекращении огня и остановке "горячей" фазы войны. Помочь прийти к этому может НАТО. В приглашении от Альянса должны быть зафиксированы международно признанные границы Украины.

Пункты плана победы / Инфографика: Главред

Накануне в Польше уже сообщали, что в ближайшее время можно ожидать важные декларации о прекращении огня в Украине, границы, на которой оно будет действовать, и гарантий безопасности для страны.

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Кто такой Павел Коваль? Павел Коваль - польский политик, доктор гуманитарных наук гуманистических, историк, публицист, в 2005-2009 гг. депутат Сейма V i VI созыва, бывший заместитель министра иностранных дел, с 2009 г. депутат Европарламента, с 2011 г. председатель партии "Польша самая важная", пишет Википедия.

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