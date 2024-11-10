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Объявление даты конца войны в Украине: скоро Штаты выступят с заявлением - Туск

Даяна Швец
10 ноября 2024, 10:40
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Станут известны декларации, в частности относительно даты прекращения огня, на какой границе оно будет действовать, и гарантий безопасности для Украины.
Трамп, Зеленский, Туск
США вскоре объявят о конце войны, говорит Туск / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, фото: ОП

Самое главное из заявлений Туска:

  • Идет подготовка плана Трампа по Украине
  • Скоро появятся важные декларации, где будет прописан конец войны в Украине

Уже в ближайшее время можно ожидать важные декларации о прекращении огня в Украине, границы, на которой оно будет действовать, и гарантий безопасности для страны. С таким заявлением выступил премьер-министр Польши Дональд Туск, сообщает "Польское радио"

Как рассказал польский премьер, пока частично обнародованный СМИ план новоизбранного президента США Дональда Трампа по Украине сейчас находится на стадии подготовки.

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Как прогнозирует Туск, уже совсем скоро мир увидит декларации, в частности относительно даты прекращения огня, на какой границе оно будет действовать, и гарантий безопасности для Украины.

Кто такой Дональд Туск?

Дональд Францишек Туск (род.22 апреля 1957, Гданьск, ПНР) - польский политик кашубского происхождения, премьер-министр Польши (2007-2014; с 2023),Председатель Европейского Совета (2014-2019), соучредитель и председатель партии "Гражданская платформа", бывший заместитель председателя Сената. Был заместителем председателя партии "Союз Свободы", в 1980-х годах участвовал в деятельности движения "Солидарность" пишет Википедия.

"Это, безусловно, будут решения, которые будут предусматривать меньше вмешательства США в украинские дела", - добавил он.

Дональд Туск также резюмировал, что "Решение о войне в Украине не могут приниматься через головы не только украинцев, но и наши".

Победа Трампа на выборах в США - главное

Как уже подчеркивал Главред, советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк объяснил, почему Трамп не поддержит Путина. По его словам, Трамп всегда будет действовать в соответствии с собственными интересами и прагматизмом.

Эксперт Владимир Фесенко также объяснил, чего ждать Украине от второго президентства Трампа. Он отмечает, что 24 часа, которые Трамп отводит на завершение войны между Россией и Украиной, постепенно превратятся в 24 недели, а то и на более длительный срок.

Также стало известно, при каком условии Путин согласится заморозить войну с Украиной. Все зависит от того, усложняет ли экономическая ситуация в России ведение боевых действий.

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