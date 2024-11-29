Украина готова договориться о прекращении огня - Зеленский

Оккупированные территории могут быть освобождены дипломатическим путем.

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Зеленский готов договариваться о прекращении огня / Коллаж: Главред, фото: 4 отдельная танковая бригада, ОП

Главное из заявления Зеленского:

Украина готова договариваться о прекращении огня

НАТО должно стать гарантией безопасности для Украины

Возвращать оккупированные территории можно дипломатическим путем

Украина готова договариваться о прекращении огня и остановке "горячей" фазы войны. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Sky News.

Помочь прийти к этому может НАТО. В приглашении от Альянса должны быть зафиксированы международно признанные границы Украины.

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"Вы не можете давать приглашение только части страны. Потому что тогда вы признаете, что только это территория Украины, а другая - Россия. Юридически мы не имеем права признавать оккупированные территории территориями России. И здесь нельзя ошибаться в этом", - сказал президент.

Он также не отрицает, что Украина может возвращать оккупированные территории именно дипломатическими путями.

"Если мы хотим остановить горячую фазу войны, нам нужно взять под зонтик НАТО подконтрольную нам территорию Украины. Надо сделать это быстро. И тогда Украина сможет вернуть дипломатическим путем оккупированные территории", - сказал он.

В то же время стоит понимать, что прекращение огня не гарантирует, что Путин не начнет новое вторжение спустя время.

План устойчивости Зеленского - главные новости

Главред писал, что 19 ноября президент Украины Владимир Зеленский представил во время выступления в Верховной Раде План устойчивости, который состоит из 10 пунктов.

План стойкости Зеленского / Инфографика: Главред

Петр Олещук объяснил выходку Зеленского и рассказал, зачем нужен этот План устойчивости. По словам Олещука, план "достаточно неоднородный". В частности, он состоит из многих компонентов, часть из которых можно реализовать достаточно оперативно, а для других понадобятся серьезные ресурсы и значительные усилия.

По его словам, на этом фоне план устойчивости выглядит как формат коммуникации с обществом, который выбрал для себя президент Украины.

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