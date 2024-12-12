"Запорожье готовится к обороне": как изменилась ситуация на Юге - Братчук

Что сказал Братчук:
- ВСУ готовятся к оборонительной операции в Запорожской области
- Армия РФ не прекращает штурмовать украинские силы
- Враг активизировал ДРГ на Запорожском направлении
Армия страны-агрессора России активизировала свои усилия на Запорожском направлении, что заставляет украинские подразделения готовиться к обороне областного центра - города Запорожье.
Об этом в эфире Ранок.LIVE заявил представитель УДА "Юг" Сергей Братчук. По его словам, ВСУ получили задание по проведению операции по обороне в случае необходимости, ведь угроза от врага есть всегда.
"Оборонительная операция сегодня и проводится, потому что враг не прекращает определенных штурмовых действий на разных направлениях", - отметил он.
Речь идет в частности о Роботинском плацдарме, где оккупационные войска не только проводят боевую деятельность с участием штурмовых подразделений, но и активизировали деятельность диверсионно-разведывательных групп.
Наступление оккупантов на Запорожском направлении
Напомним, СМИ сообщали, якобы страна-агрессор РФ планировала наступление в Запорожской области ориентировочно в период с октября по декабрь. Однако операция ВСУ в Курской области изменила планы оккупантов и впоследствии украинские военные спрогнозировали, что враг может начать операцию после 5 декабря. Но и эту дату не назвали конечной, ведь до этого РФ несколько раз меняла свои планы.
Ранее также представитель "Легиона Свободы" Константин Денисов заявил, что на Запорожском направлении ситуация осложняется и становится более напряженной. Враг продолжает наращивать усилия, увеличил количество артиллерийских обстрелов, регулярно наносит авиаудары.
Накануне, как писал Главред, в ЦПД отметили, что российские оккупационные войска действительно готовятся к наступательным действиям в Запорожской области. Однако пока угрозы непосредственно городу Запорожью нет, поскольку у врага не хватает ресурсов для проведения подобных операций.
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Кто такой Сергей Братчук?
Братчук Сергей Борисович - пресс-секретарь председателя Одесской областной военной администрации. До полномасштабного вторжения служил иподиаконом в церкви и был спикером Одесской епархии Православной церкви Украины.
С 2017 года, как отмечает у себя в соцсетях был добровольцем в 8-м отдельном батальоне УДА Аратта. В 2018 году стал пресофицером в составе батальона, пишет Движение ЧЕСТНО.
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