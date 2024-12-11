Жорин признал, что Украина сейчас проигрывает войну: "не вижу нашей стратегии"

Мы не можем удержать ежедневно позиции, мы не можем удержать целый ряд населенных пунктов, говорит Жорин.

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Жорин: "мы ежедневно теряем населенные пункты" / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Основные тезисы Жорина:

Украина ежедневно теряет населенные пункты

Украина не знает, как стабилизировать линию фронта

Украина проигрывает войну с Россией, так как мы ежедневно теряем свои территории. Такое мнение в интервью для LIGA.net высказал заместитель командира 3 ОШБр, майор ВСУ Максим Жорин.

"Я не знаю, как можно сейчас смотреть на карту DeepState и говорить, что мы не проигрываем. Я себе такого позволить не могу. Мы теряем населенные пункты, а это значит, что мы проигрываем. Мы не можем удержать ежедневно позиции, мы не можем удержать целый ряд населенных пунктов. И это происходит не на одном участке фронта, а это происходит по всей линии фронта. То есть это не просто тактический успех россиян возле Купянска, это же успехи по всей линии фронта у нашего врага. Соответственно, это наши поражения в виде того, как мы теряем позиции, вынужденно отступаем", - отметил Жорин. видео дня

Жорин считает, что в настоящее время Украина проигрывает войну России.

"Можно будет говорить о том, что мы ее не проигрываем хотя бы на этапе стабилизации всей линии фронта и нашего планирования освобождения оккупированных территорий. В этом случае можно будет говорить о том, что мы не проигрываем, о том что у нас есть перспективы, есть планы, есть стратегия. На данный момент я их не вижу. Я не вижу с нашей стороны вообще стратегического видения относительно не только освобождения территорий, а даже как нам остановить линию фронта", - сказал заместитель командира 3 ОШБр.

Свежие новости с фронта

Как ранее сообщал Главред, на Покровском направлении российские войска ведут активные атаки небольшими группами без использования тяжелой техники, по большей части ночью. Об этом сообщил командир отряда беспилотных систем специального назначения "Тайфун" Национальной гвардии Украины Михаил Кмитюк.

Российские силы сосредотачивают свои усилия на захвате города Покровск в Донецкой области. В то же время 8 декабря украинские военные перешли в наступление и вернули утраченные ранее позиции в районе Великой Новоселки. Как отмечает аналитик Forbes Дэвид Акс, этот участок фронта не имеет критического значения ни для Украины, ни для России, поэтому контроль над ним мало влияет на возможную осаду Покровска.

Украинский военный Станислав "Осман" Бунятов, командир взвода 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар" отметил, что потеря Покровска может стать ключевым фактором в дестабилизации фронта в Днепропетровской области.

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Кто такой Максим Жорин Заместитель командира 3-й ОШБр, командир полка "Азов" (2016-2017), майор ВСУ, начальник Центрального штаба Национального Корпуса. С первого дня полномасштабной агрессии РФ против Украины, 24 февраля 2022 г., принял участие в формировании киевского добровольческого отряда ТрО "Азов — Киев", который в марте расширился до батальона ТрО "Азов — Киев", а впоследствии - Отдельного полка специального назначения ВСУ, который позднее перешел в ряды ССО.

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