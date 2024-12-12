"Шансы есть": политолог описал реалистичный сценарий завершения войны и судьбы Украины

День инаугурации Трампа 20 января может стать датой-триггером. Если со стороны Трампа после 20 января будут реальные действия, то могут быть переговоры.

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Политолог Фесенко описал реалистичный сценарий завершения войны и судьбы Украины/ коллаж: Главред, фото: Главред, 95 отдельная десантно-штурмовая бригада

Основные тезисы Фесенко:

Наиболее вероятный сценарий - длительные переговоры и параллельно военные действия

Путин не заинтересован в прекращении войны, он будет пытаться дожать украинцев

Если будут реальные действия Трампа после 20 января, то могут быть переговоры

Шансы на переговоры между Украиной и страной-агрессором Россией и завершение войны есть. Однако это будет возможно, если американцы будут действовать достаточно настойчиво и давить на российского диктатора Владимира Путина.

Ключевая проблема будет в Путине, и если он согласится на прекращение огня, тогда шанс есть. Такое мнение высказал украинский политолог Владимир Фесенко, сообщает ТСН.ua.

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"Шансы безусловно есть. Если американцы будут действовать достаточно настойчиво, будут давить на Путина, потому что ключевая проблема будет в Путине, если Путин хотя бы из тактических соображений согласится на прекращение огня, тогда шанс есть. Но пока, скажем так, это не самый вероятный сценарий", - ответил Фесенко на вопрос, есть ли шансы на завершение войны.

Он отметил, что более вероятный сценарий - это длительные переговоры, а параллельно с ними - военные действия.

"Не менее вероятный сценарий, а, возможно, более вероятный: если Россия и дальше будет иметь преимущество на фронте, продолжит наступление, то как считает большинство экспертов, у Путина не будет стимулов прекращать войну. Он будет ее продолжать, надеясь на то, что можно будет дожать украинцев", - предположил Фесенко.

Относительно того, может ли что-то измениться после инаугурации Трампа 20 января 2025 года и какое значение будет иметь эта дата, Фесенко ответил, что этот день может стать триггером.

"Я не вижу никаких предпосылок для прекращения огня 20 или 25 января, как некоторые говорят. Но 20 января может стать датой-триггером. Трамп приходит к власти, у него появляются реальные полномочия и тогда могут начаться официальные переговоры. Неофициальные консультации могут быть по 20 января. А реальные действия - после 20 числа. Если у Трампа будут реальные действия, быстрые, то тогда будут шансы. Если нет, то - нет", - сказал эксперт.

Также он не исключает, что в дальнейшем может измениться формат помощи Украине от США. Например, вместо грантовой помощи может быть помощь в виде кредита.

"Эта идея очень популярна у республиканцев. С высокой вероятностью американцы могут прекратить макроэкономическую помощь. Думаю, что четкой позиции у Трампа еще нет. Он будет действовать по ситуации. Я думаю, что помощь будет сохраняться хотя бы потому, что это - инструмент давления на переговорный процесс. Как на нас, так и на россиян", - отметил Фесенко.

Что известно о Дональде Трампе/ Инфографика: Главред

Возможны ли переговоры между Украиной и Россией - последние новости

Ранее Главред сообщал, что у Зеленского объяснили позицию Украины относительно окончания войны и переговоров с Россией. Мирные переговоры с Россией возможны только при условии международного права и принуждения России, как страны-агрессора, подчеркнул Михаил Подоляк.

Также ранее дипломат сказал, стартуют ли переговоры между Украиной и РФ после инаугурации Трампа. Важными условиями начала переговоров являются гарантии, что война не возобновится во время переговоров, а также участие международных мониторинговых миссий, отмечает дипломат, директор Центра оборонных стратегий Александр Хара.

Ранее Александр Хара объяснил, объяснил, заставят ли Украину к переговорам. Украина, как считает дипломат, не может согласиться подписать еще одну бумажку, зная, что написанное в ней Россия не будет выполнять.

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Кто такой Владимир Фесенко Фесенко Владимир (8 ноября 1958, Лозовая, Харьковская область) - украинский политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента". Лауреат премии "Celebrity Awards 2020" в номинации "Политолог года", пишет Википедия.

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