Важный авиазавод в Таганроге могла атаковать ракета-дрон "Паляница" — Forbes

Кратко:
- По Таганрогу могли ударить ракетой-дроном "Паляница"
- Атака по авиабазе может быть предвестником других ударов
В ночь на 11 декабря по Таганрогу в Ростовской области РФ был нанесен ракетный удар. Был атакован авиационный научно-технический комплекс имени Г. М. Бериева. Город могли обстрелять с помощью украинских ракет-дронов "Паляница". Об этом пишет издание Forbes.
Как пишут журналисты, этот вид вооружения был логичным выбором для атаки на Таганрог. При дальности полета боеприпаса почти в 700 километров и весе боеголовки 45 килограммов "Паляница" может наносить такие же масштабные разрушения, как ракета ATACMS.
"Если вы хотите повредить несколько довольно хилых зданий, например, ангары для самолетов А-50, подобные тем, что строит "Бериев", и эти здания находятся менее чем в 500 милях от вас. Залп "Паляницы" — это то, что нужно", — пишет аналитик Forbes Дэвид Акс.
Стоимость одного беспилотника "Паляница" составляет 100 тысяч долларов. Это небольшая сумма по сравнению с ценой крылатой ракеты.
Кроме того, дрон прост в использовании. По взлетно-посадочной полосе он движется на колесной тележке, покидая ее по мере набора высоты. Если предположить, что управление осуществляется с помощью GPS, "Паляница" должна быть достаточно точной, чтобы нанести удар по большому зданию - такаоиму как ангар.
Акс предполагает, что эта вероятная атака на предприятие с помощью "Паляницы" может быть предвестником других ударов. Украина производит беспилотники этого вида в небольшом количестве. Однако, по словам министра обороны Рустема Умерова, частный стартап вышел на серийное производство "Паляниц".
Ракетный удар по Таганрогу 11 декабря - что известно
В ночь на 11 декабря по российскому городу Таганрог в Ростовской области был нанесен ракетный удар, в результате чего пострадало ПАО "Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г. М. Бериева". Сгорели 14 автомобилей.
В Минобороны России заявили, что по аэродрому в Таганроге Украина запустила ракеты ATACMS. Ракет было шесть, и все якобы не долетели до цели.
Минобороны РФ также заявило, что ответит на удар по авиабазе в Таганроге.
В Пентагоне предупредили, что Россия может вновь ударить "Орешником" по Украине "в ближайшие дни". Пресс-секретарь ведомства Сабрина Сингх не уточнила подробностей о возможной цели атаки.
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Кто такой Дэвид Акс
Дэвид Акс (англ. David Axe) — американский военный корреспондент, блогер и автор графических романов.
В 2007 году Акс основал сайт "War Is Boring" как веб-комикс, а позже превратил его в новостной блог. С 2020 года Акс работает военным корреспондентом в журнале Forbes.
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