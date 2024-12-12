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Важный авиазавод в Таганроге могла атаковать ракета-дрон "Паляница" — Forbes

Анна Ярославская
12 декабря 2024, 09:04
1308
Украинская "Паляница" может наносить такие же масштабные разрушения, как ракета ATACMS.
Паляница, удар по Таганрогу
Украинская "Паляница" могла нанести удар по Таганрогу / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Кратко:

  • По Таганрогу могли ударить ракетой-дроном "Паляница"
  • Атака по авиабазе может быть предвестником других ударов

В ночь на 11 декабря по Таганрогу в Ростовской области РФ был нанесен ракетный удар. Был атакован авиационный научно-технический комплекс имени Г. М. Бериева. Город могли обстрелять с помощью украинских ракет-дронов "Паляница". Об этом пишет издание Forbes.

Как пишут журналисты, этот вид вооружения был логичным выбором для атаки на Таганрог. При дальности полета боеприпаса почти в 700 километров и весе боеголовки 45 килограммов "Паляница" может наносить такие же масштабные разрушения, как ракета ATACMS.

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"Если вы хотите повредить несколько довольно хилых зданий, например, ангары для самолетов А-50, подобные тем, что строит "Бериев", и эти здания находятся менее чем в 500 милях от вас. Залп "Паляницы" — это то, что нужно", — пишет аналитик Forbes Дэвид Акс.

Стоимость одного беспилотника "Паляница" составляет 100 тысяч долларов. Это небольшая сумма по сравнению с ценой крылатой ракеты.

Кроме того, дрон прост в использовании. По взлетно-посадочной полосе он движется на колесной тележке, покидая ее по мере набора высоты. Если предположить, что управление осуществляется с помощью GPS, "Паляница" должна быть достаточно точной, чтобы нанести удар по большому зданию - такаоиму как ангар.

Акс предполагает, что эта вероятная атака на предприятие с помощью "Паляницы" может быть предвестником других ударов. Украина производит беспилотники этого вида в небольшом количестве. Однако, по словам министра обороны Рустема Умерова, частный стартап вышел на серийное производство "Паляниц".

Украинские ракеты, ракета, паляница инфографика
Какие ракеты есть у Украины / Инфографика: Главред

Ракетный удар по Таганрогу 11 декабря - что известно

В ночь на 11 декабря по российскому городу Таганрог в Ростовской области был нанесен ракетный удар, в результате чего пострадало ПАО "Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г. М. Бериева". Сгорели 14 автомобилей.

В Минобороны России заявили, что по аэродрому в Таганроге Украина запустила ракеты ATACMS. Ракет было шесть, и все якобы не долетели до цели.

Минобороны РФ также заявило, что ответит на удар по авиабазе в Таганроге.

В Пентагоне предупредили, что Россия может вновь ударить "Орешником" по Украине "в ближайшие дни". Пресс-секретарь ведомства Сабрина Сингх не уточнила подробностей о возможной цели атаки.

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Кто такой Дэвид Акс

Дэвид Акс (англ. David Axe) — американский военный корреспондент, блогер и автор графических романов.

В 2007 году Акс основал сайт "War Is Boring" как веб-комикс, а позже превратил его в новостной блог. С 2020 года Акс работает военным корреспондентом в журнале Forbes.

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