В порту Туапсе раздавались взрывы: возможно поражение десантного корабля РФ

20 ноября спутниковые снимки зафиксировали, что в порту пришвартовался корабль длиной 135 метров.

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Взрывы в Туапсе / коллаж: Главред, фото: t.me/Crimeanwind

Кратко:

В порту Туапсе раздавались взрывы

На одном из причалов фиксируется задымление

Там мог быть поражен большой десантный корабль РФ

Ночью, 29 ноября, в порту Туапсе раздавались взрывы. Сейчас там наблюдается задымление. В сети предполагают, что там мог быть поражен большой десантный корабль РФ. Об этом сообщает Telegram-канал "Крымский ветер".

В частности, в сети публиковали кадры порта Туапсе Краснодарского края. На фото заметно, что на одном из причалов фиксируется задымление.

видео дня

Telegram-канал подчеркивает, что причал оборудован кранами для загрузки гражданских судов. Однако 20 ноября спутниковые снимки SantinelHub зафиксировали, что там пришвартовался корабль длиной 135 метров. Это мог быть большой десантный корабль.

"Это соответствует классу российских военных кораблей ВДК др. 11711 "Иван Грен". Такой БДК в Черном море сегодня один - "Петр Моргунов" из состава Северного флота России", - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что в феврале 2022 года "Петр Моргунов" прибыл для усиления Черноморского флота России. Этот большой десантный корабль почти постоянно базировался в порту Новороссийска. Также это один из самых новых кораблей, который вошел в состав военно-морских сил России в январе 2020 года.

Удары по портам РФ - что известно

Напомним, как сообщал Главред, в оккупированном Бердянске Запорожской области в ночь на 23 ноября прогремел громкий взрыв. Местные жители сообщили, что после взрыва в районе порта было видно зарево, а также, что в прибрежных районах ощущался запах горелого.

6 ноября в Каспийске, который находится в стране-агрессоре России, прогремели взрывы в результате атаки беспилотников. Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко подтвердил, что был атакован порт, где базируются корабли ВМФ РФ.

Кроме того, в результате удара БпЛА 31 октября в Бердянске был поврежден российский корабль.

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Черноморский флот России Краснознаменный Черноморский флот Российской Федерации - часть военно-морских сил РФ, расположенная на Черном море. Флот выходит также в Средиземное море. В 2010 году вошел в состав Южного военного округа. Командование флота дислоцировано в Севастополе. Другая важная военно-морская база - Новороссийск. В состав флота входят 14 больших кораблей, 6 дизельных подводных лодок, 23 малых кораблей и катеров. По украинско-российскому соглашению от 1997 года Севастопольская база должна была быть оставлена российским флотом в 2017 году. Согласно Соглашению Януковича-Медведева срок пребывания флота в Севастополе был продлен до 2042 года. Однако, после вторжения в Крым Россия в одностороннем порядке денонсировала соглашение о базировании 31 марта 2014 года. После того ЧФ РФ является частью оккупационных войск государства-агрессора в Украине.

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