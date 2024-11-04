ВСУ ударили по порту, поврежден корабль РФ: новые детали взрывов в Бердянске

Силы обороны нанесли критические удары по военной логистике российских войск во временно оккупированном Бердянске, Андрющенко раскрыл детали.

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ВСУ нанесли критические удары для российских войск - что удалось поразить / Колаж Главред, фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua, скриншот из видео

Коротко:

ВСУ нанесли успешные удары по железной дороге и порту в Бердянске

Известно о повреждении российского корабля

Успешные удары украинских войск по железной дороге и порту во временно оккупированном Бердянске сделали невозможным их использование для военной логистики россиян. Об этом в эфире 24 канала сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

Андрющенко выразил надежду, что аналогичные атаки могут быть осуществлены на других оккупированных территориях, чтобы замедлить продвижение российских войск и не дать им построить логистику.

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Также он отметил, что в результате удара БпЛА 31 октября был поврежден российский корабль, и сейчас порт в Бердянске стоит пустым.

"С 31 октября оккупанты начали их выводить из порта, в том числе то судно, которое повреждено. Электроснабжение было фактически уничтожено из-за попадания в подстанцию, которая тоже вероятно была одной из целей, потому что из-за вывода ее из строя обесточивается работа Бердянского порта, делаются невозможными погрузочно-разгрузочные работы", - пояснил Андрющенко.

Сейчас на месте удара продолжаются ремонтные работы, однако продолжительность их проведения неизвестна. Советник городского головы Мариуполя сообщил, что во время атаки на порт пострадали оккупанты, ведь удар пришелся на промышленные склады.

По словам Андрющенко, эта атака оказалась довольно успешной и вдохновляет украинцев на оккупированных территориях.

"Теперь видим целенаправленную работу украинских Сил обороны вместе с нашим партизанским движением по обезвреживанию логистики врага. Удар по порту - это финальная точка в цепи", - отметил Андрющенко.

Он также напомнил, что 27 октября был взорван железнодорожный мост, соединявший Бердянск и Токмак, который обеспечивал логистику в порт. Это повреждение сделало невозможным использование порта и железной дороги для военных нужд оккупантов.

Кроме того, возле Токмака 27 октября был поражен поезд с автоцистернами, который перевозил топливо, в результате чего несколько цистерн были полностью уничтожены. Андрющенко считает, что все события 27 и 31 октября являются частями единой цепи, направленной на подрыв российской военной логистики.

Кто такой Петр Андрющенко? Петр Андрющенко - советник мэра Мариуполя Вадима Бойченко. После полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года стал фактическим "голосом" Мариуполя. На своем Telegram-канале "Андрющенко Time" рассказывает правду об ужасах оккупации, депортации людей российскими оккупантами и о "фильтрационных" лагерях на Донбассе.

Взрывы в бердянске - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, 31 октября во временно оккупированном Бердянске прогремели мощные взрывы. По словам советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко, в городе из-за атак дронов возникли перебои со светом.

Ранее, 28 октября, представители Главного управления разведки Минобороны Украины совместно с движением сопротивления успешно осуществили диверсию в Бердянске, взорвав железнодорожный мост, который российские военные использовали для транспортировки военных грузов.

2 октября в Бердянске нашли мертвым судью Виталия Ломейко, который сотрудничал с оккупантами. Его автомобиль взорвался неподалеку от городского порта, сообщило Главное управление разведки Украины.

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