Флот "сменил прописку": в РФ подтвердили, что в панике вывели корабли из Черного моря

РФ в панике вывела из Крыма весь Черноморский флот. Это уже официально подтвердил бывший глава Роскосмоса и "сенатор" от Запорожской области Дмитрий Рогозин, сообщает Медуза.
Свою "прописку" корабли сменили из-за постоянных атак украинских морских беспилотников.
"Если еще раз вернуться к системам вооружения и к тому, какие изменения претерпели во время "СВО" способы боевого применения, то показательный пример - Черноморский флот. Он был вынужден сменить, по сути дела, свою прописку, из-за того, что наши большие корабли стали просто большими мишенями для безэкипажных катеров противника", - сказал Рогозин.видео дня
Атаки на Черноморский флот РФ и последствия для врага
Украина уничтожила 33% боевых кораблей Черноморского флота РФ за время полномасштабного вторжения России, отчитался Стратком ВСУ.
В январе глава Управления разведки Украины Кирилл Буданов заявил, что северная часть Черного моря уже находится под контролем Украины, в том числе газодобывающие платформы.
В феврале 2024 года в разведке Великобритании заявили, что успешные атаки Украины в Черном море постоянно заставляют Черноморский флот России отступать. После прекращения зерновой инициативы, Украина сумела установить свое доминирование в западной части Черного моря.
Кроме того, работа ЧФ РФ сейчас сильно затруднена из-за действий украинских военных. В частности, у оккупантов возникли проблемы с оснащением кораблей ракетами. Флот российских захватчиков оказался фактически отрезанным от запасов "Калибров", которыми они ранее часто били по украинской инфраструктуре.
Российский флот - главные новости
Напомним, в ходе операции ГУР МО Украины был выведен из строя тральщик Балтийского флота РФ "Александр Обухов". Судно, базировавшееся в Балтийске, получило серьезные повреждения двигателя из-за попадания воды в газоход.
Также спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук отметил, что российский военно-морской флот не имеет перспектив развития и страдает от технического отставания. Россия имеет четыре флота, но из-за отсутствия современных кораблей, включая корабли первого ранга в Черноморском флоте, они фактически превратились во флотилии.
Как сообщал Главред, российский авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" не использовался восемь лет, и похоже, его не планируют возвращать на службу. По данным Forbes, Кремль переназначил часть экипажа крейсера в армию, и они сейчас воюют и гибнут в Украине, что свидетельствует о нехватке живой силы в армии РФ.
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