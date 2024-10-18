МИД дал официальный ответ: планирует ли Украина разрабатывать ядерное оружие

Украина акцентирует на том, что РФ продолжает распространять фейки.

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Украина не планирует разрабатывать ядерное оружие / Коллаж: Главред, фото: ОП, pixabay

Украина не имеет планов по разработке ядерного оружия и остается преданной участницей Договора о нераспространении ядерного оружия. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины.

При этом в МИД обвинили Россию в распространении фейков о ядерном оружии.

"Официально опровергаем инсинуации неназванных источников в издании BILD о якобы планах Украины по разработке оружия массового уничтожения ... Москва не только прибегает к безответственной и опасной риторике на тему оружия массового уничтожения, но и создает неприемлемые угрозы для ядерных объектов на территории Украины, продолжая незаконную оккупацию ЗАЭС и рассматривая возможность ударов по элементам системы атомной энергетики Украины. Призываем мировое сообщество усилить давление на Москву, чтобы предотвратить воплощение ее агрессивных планов", - заявили в МИД.

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Украина призывает мировое сообщество объединиться в воплощении Формулы мира, в частности первого пункта о радиационной и ядерной безопасности.

Ядерное оружие Украины - что сказал Зеленский

Сегодня днем в Брюсселе Зеленский, общаясь с журналистами, вспомнил о Будапештском меморандуме, согласно которому Киев обменял свои ядерные запасы на безопасность, но в итоге был обманут Западом в 2014 году, когда Россия (ядерное государство) вторглась на Донбасс и оккупировала Крым.

Зеленский пояснил, что уже обсуждал этот вопрос с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом, и выдвинул ему условие для новых гарантий долгосрочного мира - или ядерное оружие, или НАТО. Украина, по словам Зеленского, выбрала путь к членству в Альянсе.

Пресса трактовала заявление Зеленского как рассмотрение ОП сценария производства собственной ядерной бомбы. Хмысла добавила и публикация BILD о том, что Украина может якобы разработать смертоносное оружие в течение считанных недель - в ответ на попытку Москвы снова пойти на Киев. У Зеленского эту информацию назвали "чушью".

Позже Зеленский уточнил, что не имел в виду создание ядерной бомбы. Он еще раз подчеркнул, что Киев сейчас рассматривает вариант членства в НАТО.

Типы ядерного оружия и зоны поражения / Инфографика Главреда

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