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РФ готовит удары по ядерным объектам Украины: глава МИД сделал важное заявление

Мария Николишин
16 октября 2024, 19:27
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Украина настаивает на отмене любых ограничений на удары по РФ.
РФ готовит удары по ядерным объектам Украины: глава МИД сделал важное заявление
РФ готовит удары по ядерным объектам Украины / коллаж: Главред, фото: Википедия, ua.depositphotos.com

Армия страны-агрессора России готовит удары по объектам ядерной энергетики Украины. Из-за этого Киев настаивает на отмене ограничений на удары по военным объектам на территории РФ. Об этом заявил глава МИД Украины Андрей Сибига на совместном брифинге с министрами иностранных дел стран Нордично-Балтийской восьмерки в Одессе, передает "Укринформ".

"Россия имеет полное доминирование в воздухе. Мы знаем, что они готовят удары по объектам нашей ядерной энергетики", - сказал он.

По его словам, Украина настаивает на отмене любых ограничений на удары ракетами дальнего радиуса действия по военным объектам на российской территории.

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Министр также подчеркнул, что это право Украины, согласно уставу ООН, как страны, которая защищается.

"Это право по самообороне оправдано. Мы в этом нуждаемся уже сейчас. И я рад, что мы с присутствующими здесь коллегами все единомышленники", - подчеркнул Сибига.

Кто такой Андрей Сибига?

Андрей Сибига - министр иностранных дел, украинский дипломат, родился 1 января 1975 года в городе Зборов, Тернопольской области.

С 2016 по 2021 год Андрей Сибига был чрезвычайным и полномочным послом Украины в Турции, где играл ключевую роль в укреплении украинско-турецких отношений.

В 2021 году он был назначен заместителем руководителя Офиса президента Украины, а с апреля 2024 года - первым заместителем министра иностранных дел Украины, говорится в материале Главреда.

Удары РФ по Украине - последние новости

Напомним, 16 октября, после однодневного перерыва впервые за почти 50 дней российская оккупационная армия снова атаковала города Украины ударными дронами Shahed. Враг пытался ударить беспилотными летательными аппаратами и по Киеву.

Известно, что в ночь на 16 октября Россия нанесла массированный удар по Украине с применением ракет и дронов. Всего враг запустил по Украине зенитную управляемую ракету С-300/400 с временно оккупированных регионов Донецкой области, КАР Х-59 по Черниговщине и 136 ударных БпЛА типа Shahed.

Кроме того, в Киевской области во вторник вечером, 15 октября, прогремели взрывы. Местные паблики писали об атаке "Шахедов". Кроме того, РФ сбросила КАБы на окраине Харькова.

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