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Россия начала атаку на Украину: в двух областях прогремели взрывы

Яна Ставская
15 октября 2024, 21:56обновлено 15 октября, 22:59
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В ряде областей была объявлена ​​воздушная тревога.
Россия начала атаку на Украину: в двух областях прогремели взрывы
Украина под атакой дронов / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот из видео

В Киевской области во вторник вечером, 15 октября, прогремели взрывы. Местные паблики писали об атаке "шахедов". Кроме того, РФ сбросила КАБы на окраине Харькова.

Тревога была объявлена в ряде областей, в частности в Киевской. Мониторинговые каналы писали о пролете "Шахеда" в районе Белой Церкви.

Официально Воздушные силы не информировали о пролете иранских дронов-камикадзе. А в КГВА не комментировали слухи пользователей о взрывах.

видео дня

Взрывы в Киеве - что известно

ОБНОВЛЕНО 22:50 Мэр Киева Виталий Кличко предупредил о возможной работе ПВО в районе Троещины. До этого мониторинговые ресурсы уточняли, что на левом берегу замечены "Шахеды". В городе объявлена ​​воздушная тревога.

Вскоре в КГВА подтвердили работу ПВО в столице.

Взрывы в Харькове - Россия ударила КАБами

Председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил о взрывах в Харькове. Есть попадания в районе. Информация о разрушениях уточняется.

Вместе с тем, мэр города Игорь Терехов уточнил, что российские оккупанты сбросили КАБы.

Кто такой Олег Синегубов?

Олег Синегубов - председатель Харьковской областной государственной администрации. С начала полномасштабного военного вторжения агрессора России в Украину занимает должность начальника Харьковской областной военной администрации.

Ранее, в период с 11 ноября 2019 года по 24 декабря 2021 года, руководил Полтавской областной государственной администрацией.

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Шахед - характеристики / Инфографика: Главред

Удар по Украине - какие прогнозы по следующей атаке

К слову, российские оккупанты впервые за 48 суток не атаковали Украину ударными беспилотниками типа "шахед", этот маневр может быть паузой перед массированным обстрелом. Такое мнение высказал военный эксперт, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак.

По состоянию на 13 октября, российские оккупанты снарядили Х-101 8 самолетов стратегической авиации Ту-95МС. При этом также зафиксирована активность военно-транспортного Ил-76, которым Россия доставляет боеприпасы на аэродромы.

В свою очередь военный аналитик Алексей Гетьман отметил, что во время следующей ракетной атаки российские оккупанты могут выпустить по Украине до 300 воздушных целей - и ракет, и дронов.

Гетьман допускает, что Россия может применить одновременно до 200 баллистических и крылатых ракет, а также "Шахеды". То есть речь идет о комбинированной атаке. Среди целей - энергообъекты.

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