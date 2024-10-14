'Затишье перед бурей': враг готовит массированный удар по Украине - эксперт

Враг, вероятно, готовится к массированному обстрелу Украины, на это указывают важные детали.

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РФ готовит массированный удар по Украине/ Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

Российские агрессоры впервые за 48 суток не атаковали Украину ударными беспилотниками типа "шахед", этот маневр может быть паузой перед массированным обстрелом. Такое мнение высказал военный эксперт, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак в эфире Radio NV.

По словам военного эксперта, уже есть сообщения о том, что сейчас происходит активное перемещение российской стратегической авиации.

"Происходит перемещение бомбардировщиков, оккупанты подвозят топливо, боекомплекты, проводятся ремонтные работы. Поэтому есть предположение, что в ближайшее время попытаются снова атаковать.", - рассказал бывший сотрудник СБУ.

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Ступак отметил, что враг сначала берет паузу, а после этого массированно обстреливает Украину.

"Паузы, затем массированные обстрелы. К сожалению, это наша реальность. Насколько масштабный это будет обстрел - судя по всему, будет довольно серьезный... К этому надо быть готовыми", - сказал эксперт и призвал реагировать на сигналы воздушной тревоги.

Кто такой Иван Ступак Иван Ступак - военный эксперт, бывший сотрудник СБУ.



Окончил Национальную академию СБУ. После завершения обучения около 9 лет работал на оперативных и руководящих должностях в Главном управлении СБУ в Киеве и Киевской области. Занимался противодействием экономическим преступлениям.

РФ готовится к массированному обстрелу - последние новости

Напомним, 13 октября мониторинговые каналы сообщали, что враг вывел в Черное море корабли-ракетоносители и в любой момент может атаковать Украину. Ракетоносители могут выпустить для ударов по Украине крылатые ракеты типа "Калибр". Общий залп составляет до 8 ракет.

Также OSINT-сообщество сообщало, что Россия готовит новый обстрел. Российские оккупанты снарядили Х-101 8 самолетов стратегической авиации Ту-95МС. Все восемь "бортов" - на авиабазе "Оленья". Общее количество Ту составляет 14 единиц - на аэродромах "Оленья" (10 самолетов) и "Энгельс-2" (4 самолета).

Военный эксперт Олег Жданов отмечал, что российская армия может готовиться к массированному обстрелу. За полтора месяца паузы они накопили значительный запас ракет для такого удара. По словам эксперта, оккупанты могут планировать начать массированные ракетные удары по объектам энергетической инфраструктуры после снижения температуры до нуля или близко к нулю.

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