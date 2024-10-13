Россия готовит новый обстрел: минимум 8 "бортов" снаряжены ракетами - OSINT

Российские оккупанты снарядили Х-101 8 самолетов стратегической авиации Ту-95МС, говорится в сообщении OSINT-сообщества Tracking.
Все восемь "бортов" - на авиабазе "Оленья". Общее количество Ту составляет 14 единиц - на аэродромах "Оленья" (10 самолетов) и "Энгельс-2" (4 самолета).
Накануне эксперты фиксировали перелеты бортов Ту-160, а также очередную активность военно-транспортного Ил-76, которым РФ доставляет боеприпасы.
Эксперты выяснили один нюанс в обычном поведении российской авиации.
"Интересно то, что на этот раз не был совершен перелет с "Оленья" на "Энгельс-2" как это обычно. Возможно, это свидетельствует о том, что на "Оленья" все борта Ту-95МС уже снаряжены ракетами Х-101", - предположили аналитики.
Однако подтверждено снаряжение 8 "бортов".
Удары России по Украине и отключение света
С марта Россия начала наносить прицельные удары по объектам критической инфраструктуры Украины, в частности фактически разрушив производственные мощности Трипольской ТЭС.
Неоднократным атакам подвергалась и Змиевская ТЭС, которая перекрывает потребности света Харьковщины и других областей.
Именно усиление ударов РФ по энергообъектам заставили США передумать насчет ATACMS и в том же месяце передать Украине баллистику до 300 км.
Сейчас из-за нехватки снарядов к ПВО, России удалось обесточить еще ряд объектов, из-за чего в "Укрэнерго" были вынуждены ввести аварийные отключения.
Ракетный удар - Россия готовится к новому обстрелу
Напомним, 7 октября украинские силы ПВО отбили российскую воздушную атаку - были уничтожены 32 ударных дрона и две ракеты "Кинжал". Радиотехнические войска Воздушных Сил обнаружили более 80 воздушных целей.
Военный эксперт Олег Жданов сообщил, что после ночного удара "Шахедами" по многим регионам и утренней атаки "Кинжалами" по Киеву и аэродрому Староконстантинов в Хмельницкой области путинская армия снова может осуществить массированный обстрел.
"Надежды были, скорее всего, на то, что дроны истощили ПВО и "Кинжалы" могут пройти. Я думаю, что это был больше демонстративный беспокоящий огонь. Это была демонстрация возможностей, что можем ударить и "Кинжалами" в любой момент", - добавил Жданов.
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