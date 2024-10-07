'В любой момент': Жданов предупредил о массированном обстреле Украины 'Кинжалами'

Сегодня РФ вывела в акваторию Черного моря 7 носителей с общим залпом 48 ракет.

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Жданов предупреждает о массированной атаке / коллаж: Главред, фото: ГСЧС, Википедия

Военный эксперт Олег Жданов сообщил, что после ночного удара "Шахедами" по многим регионам и утренней атаки "Кинжалами" по Киеву и аэродрому Староконстантинов в Хмельницкой области путинская армия снова может осуществить массированный обстрел.

"Относительно Староконстантинова - понятно. Они пытаются попасть по нашей воздушной базе. По Киеву был беспокоящий огонь", - говорит Олег Жданов для ТСН.

Он также напомнил, что сегодня, 7 октября, день рождения нелегитимного Путина, и они пытаются нанести максимальный вред.

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"Надежды были, скорее всего, на то, что дроны истощили ПВО и "Кинжалы" могут пройти. Я думаю, что это был больше демонстративный беспокоящий огонь. Это была демонстрация возможностей, что можем ударить и "Кинжалами" в любой момент", - добавил Жданов.

Военный эксперт также ответил, была ли эта атака предвестником массированного удара.

"Массированный удар могут нанести в любой момент. Кстати, сегодня ночью РФ вывела в акваторию Черного моря 7 носителей с общим залпом 48 ракет. В случае использования это был бы массированный удар. Но ни один "Калибр" к нам не придет. Удар может быть и в течение дня. Помним, что по больнице "Охматдет" удар был нанесен днем. Как будет сегодня вечером - трудно сказать", - отметил Жданов.

Что известно о ракетах "Кинжал" / Инфографика: Главред

"Обычно Россия пытается подтянуться к ста воздушным целям. 70-100 - вполне возможно. Если поднимут в воздух самолеты и добавят "Калибры", которые давно не использовали, но накопили. Могут быть не только ракеты, но и дроны. Хотя и по ракетам у них такая возможность есть. Возможно, планируют начать массированные ракетные удары по объектам энергетической инфраструктуры после снижения температуры до нуля или близко к нулю", - рассказал военный эксперт.

Кто такой Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) - советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт. С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

Ракетная атака по Украине

Напомним, что аналитик Алексей Гетьман предупредил, что Украину может ждать намассированная атака с сотнями ракет и дронов. Во время следующей ракетной атаки российские оккупанты могут выпустить по Украине до 300 воздушных целей. Россия может применить одновременно до 200 баллистических и крылатых ракет.

Во время атаки РФ по Украине 7 октября силы ПВО сбили две ракеты и 32 ударных дрона. Во время противовоздушного боя были сбиты две аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" в Киевской области и 32 вражеских ударных БпЛА в Николаевской, Киевской, Днепропетровской, Сумской, Черниговской, Полтавской и Харьковской областях.

6 октября во время атаки РФ в 11 областях прогремели сильные взрывы. Начальник КМВА Сергей Попко сообщил, что враг в очередной раз применил против Киева свои беспилотники. На столицу Украины российские дроны заходили волнами и с разных направлений.

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