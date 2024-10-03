Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Украину может ждать самая массированная атака с сотнями ракет и дронов: что известно

Яна Ставская
3 октября 2024, 20:46
431
Аналитик Алексей Гетьман подсчитал, сколько ракет и "Шахедов" Россия может выпустить по Украине в ближайшее время.
Украину может ждать самая массированная атака с сотнями ракет и дронов: что известно
Удар по Украине - что задумали россияне / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, wikipedia.org, скриншот

Во время следующей ракетной атаки российские оккупанты могут выпустить по Украине до 300 воздушных целей - и ракет, и дронов, отметил в комментарии ТСН военный аналитик Алексей Гетьман.

По словам Гетьмана, в течение "паузы" (от последнего дня массированного удара 26 августа) Россия могла изготовить около 150 ракет. Плюс - северокорейские и иранские ракеты, добавил эксперт.

Гетьман допускает, что Россия может применить одновременно до 200 баллистических и крылатых ракет, а также "Шахеды". То есть речь идет о комбинированной атаке. Среди целей - энергообъекты.

видео дня

"Можно ожидать, что следующий массированный обстрел, а он будет в любом случае, может состояться с использованием до 200 ракет - крылатых и баллистических. Плюс "Шахеды". Атака будет комбинированной. Если 26 августа удар был с использованием около 200 воздушных целей, то на этот раз возможна атака с использованием более 300 воздушных целей за сутки. Я думаю, что целями может быть энергетика, распределительные узлы атомных станций", - высказался он.

При этом часть воздушных целей будет направлена на Киев, считает Гетьман.

"Судя по тому, как они готовятся, то в первую очередь атакованы могут быть энергетические объекты", - отметил Гетьман.

Кто такой Алексей Гетьман?

Алексей Гетьман - украинский военный эксперт, майор ВСУ. Ветеран российско-украинской войны.

Как военный эксперт комментирует события войны России против Украины на радио, телевидении и Интернет-ресурсах.

Удар по Украине - Россия готовится к новой атаке

Ранее военно-политический обозреватель Александр Коваленко предположил, что российские оккупанты вполне вероятно могут накапливать крылатые ракеты для удара по Украине 7 октября - именно в тот день диктатор Владимир Путин празднует свой день рождения.

В течение последних нескольких недель российские оккупанты едва ли не ежедневно атакуют украинские города, в том числе столицу, "Шахедами". По словам экспертов, вероятно, причина кроется в увеличении производства этих дронов-камикадзе в самой России.

В частности, август и сентябрь стали рекордными по количеству дронов-камикадзе Shahed, которые запустил враг по Украине. Вероятно, эти дроны РФ накапливала как раз под отопительный сезон в Украине. В среднем, в сентябре, россияне запускали по 44 дрона ежедневно.

Однако не только модернизация россиянами иранских "Шахедов" вызывает вопросы, но и уже третья по счету попытка РФ "сымитировать" атаку на непосредственно объекты атомных электростанций. Во время атаки 26 сентября был обнаружен пролет "Шахеда" над промышленной площадкой Ровенской АЭС "на критически низкой высоте". Напомним, до этого уже дважды в течение сентября "Шахеды" летали над Хмельницкой АЭС.

К слову, то, что Россия готовит удары по украинским АЭС, уже подтверждала украинская разведка. Президент Владимир Зеленский, в свою очередь, отмечал, что РФ фотографировала объекты атомной генерации с помощью китайских спутников.

Ту, Ту160, Ту95, Ту22, Ту-160, Ту-95, Ту-22, Ту инфографика
Самолеты, которыми РФ обстреливает Украину / Инфографика Главреда

Вас также могут заинтересовать новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

взрыв ракетный удар Алексей Гетьман атака дронов
Реклама

Главное за день

Ещё
"Есть действенная тактика": Зеленский назвал основную потребность Украины для защиты неба

"Есть действенная тактика": Зеленский назвал основную потребность Украины для защиты неба

21:50Украина
Украину атакуют сильные дожди: в каких регионах ждать непогоду

Украину атакуют сильные дожди: в каких регионах ждать непогоду

21:32Синоптик
Украине запретили бить по РФ из-за ошибки британского премьера - The Telegraph

Украине запретили бить по РФ из-за ошибки британского премьера - The Telegraph

21:30Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Украину накрыла почти 8-балльная буря: будет северное сияние из-за вспышек на Солнце

Украину накрыла почти 8-балльная буря: будет северное сияние из-за вспышек на Солнце

"Валерия со мной разведется": путинист Иосиф Пригожин рассказал, как возненавидел жену

"Валерия со мной разведется": путинист Иосиф Пригожин рассказал, как возненавидел жену

Ошибаются большинство водителей: какое авто нарушает правило - спецзадача по ПДД

Ошибаются большинство водителей: какое авто нарушает правило - спецзадача по ПДД

"Это очень плохо для военных": армию Украины ждут новые трудности - Ступак

"Это очень плохо для военных": армию Украины ждут новые трудности - Ступак

В Харькове - пожар, много раненых: РФ ударила КАБами по многоэтажке

В Харькове - пожар, много раненых: РФ ударила КАБами по многоэтажке

Последние новости

21:50

"Есть действенная тактика": Зеленский назвал основную потребность Украины для защиты неба

21:45

Крысы его ненавидят: назван самый лучший и простой метод борьбы с грызунамиВидео

21:32

Украину атакуют сильные дожди: в каких регионах ждать непогоду

21:30

Украине запретили бить по РФ из-за ошибки британского премьера - The Telegraph

21:19

"От меня мало что осталось": 77-летний Элтон Джон сделал громкое заявление

После войны население Украины составит до 30 миллионов - демограф ГладунПосле войны население Украины составит до 30 миллионов - демограф Гладун
20:46

Украину может ждать самая массированная атака с сотнями ракет и дронов: что известно

20:39

Доводят до безумия: какие человеческие звуки нравятся котам - точный ответВидео

20:18

Почему рассыпать соль - плохая примета: истоки и значение

20:14

"Может последовать ракетная атака": Свитан предупредил о коварном плане Кремля

Реклама
20:08

"Чем позже закончится война, тем хуже": назван неутешительный прогноз для украинцевВидео

20:07

"Обстрел" Курской АЭС: в МИД ответили на истерику российских пропагандистовВидео

19:42

Удивительно, но гениально: для чего в кофе сыпать соду - ответ кроется во вкусеВидео

19:25

Прямо над городом: в Беларуси взорвался российский "Шахед" - что известно

19:10

Опыт гибридной войны в Израилемнение

18:57

Билоножко разрешила Виннику вернуться в Украину, но при одном условии

18:46

Возле Курской АЭС прогремели взрывы: РФ жалуется на атаку, OSINT публикует пожар в ангареВидео

18:35

Эстония рассматривает возможность отправки своих военных в Украину

18:35

"Взорвался мне в лицо": Бритни Спирс пострадала при пожаре

18:29

Будут блестеть как из магазина: как отчистить ювелирные изделия в домашних условиях

18:27

С банковских счетов могут изъять пенсию: кого коснутся нововведения

Реклама
17:43

Средняя зарплата в Украине выросла на 20%: кто зарабатывает больше всего

17:42

Каким будет курс доллара к середине октября: банкир рассказал, ждать ли "скачок"

17:41

Идеальное время: эксперт сказала, когда точно надо ложиться спать, чтобы выспаться

17:32

Россияне попали в газовоз на Черниговщине: взрыв убил трех человек, в том числе ребенкаФото

17:12

В Европе сделали прогноз о сроках войны с Россией и назвали два условия

16:45

Украину обстреливают ракеты с иностранными деталями: Буданов упрекнул Запад

16:44

Необратимый путь Украины к членству в НАТО: Рютте сделал важное заявлениеФото

16:40

"Нас никогда не будет 42 млн": Украине надо адаптироваться к сокращению населения - ГладунВидео

16:25

Ахтем Сеитаблаев впервые рассказал про смерть отца

16:14

Как избавиться от запаха из обуви за 5 минут: гениальный и простой методВидео

15:58

Путин собрал полмиллиона солдат: для каких четырех городов есть угроза - Рыженко

15:53

Куда могут пойти войска РФ после оккупации Угледара: в ВСУ раскрыли планы врага

15:50

Прямо во время полета вертолета Лукашенко: "Шахеды" снова залетали в Беларусь

15:44

Появилась реакция Зеленского на выход ВСУ из Угледара: что сказал

15:43

89-летний Шерлок-путинист Василий Ливанов экстренно госпитализирован

15:28

"Не нарушит красные линии": Рютте назвал дату, когда обсудят разрешение Украине бить вглубь РФ

15:17

Продолжительность жизни будет расти: какой будет демография Украины через 10 лет

15:10

В работе Telegram произошел сбой: что известно и чем заменить мессенджер

15:09

Можно ли смывать унитаз с открытой крышкой: ответ сантехника удивит многих

14:53

Оборона Покровска и поход РФ на Днепр: Жданов оценил угрозу

Реклама
14:50

Многие использовали их неправильно: что означают смайлики сердечки

14:45

Только настоящий детектив разгадает загадку: надо угадать, где спряталась мышь

14:39

"Свет будут включать на 2 часа": эксперт описал плачевный сценарий на зиму

14:20

Молитва, творящая чудеса: обращение к Святому Духу для исполнения желанийВидео

14:15

Новый генсек НАТО Рютте прибыл в Киев: ключевые заявленияФото

13:59

Холостяк-13: названа дата премьеры нового сезона с Александром Тереном

13:58

Почему США помогают сбивать ракеты Израилю, а Украине - нет?мнение

13:43

Все мужчины имеют этот знак на теле: парень поразил Сеть одним сходством

13:31

Неожиданная причина: почему нельзя сгребать опавшие листья в октябре - объяснение

13:27

Кола, чай и крахмал: чем помыть окна, если закончилось специальное средство

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Операция в Курской области
США обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогноз
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Интересное
Украинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой Луценко
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Война с Россией
Распад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрым
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять