Украину может ждать самая массированная атака с сотнями ракет и дронов: что известно

Аналитик Алексей Гетьман подсчитал, сколько ракет и "Шахедов" Россия может выпустить по Украине в ближайшее время.

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Удар по Украине - что задумали россияне / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, wikipedia.org, скриншот

Во время следующей ракетной атаки российские оккупанты могут выпустить по Украине до 300 воздушных целей - и ракет, и дронов, отметил в комментарии ТСН военный аналитик Алексей Гетьман.

По словам Гетьмана, в течение "паузы" (от последнего дня массированного удара 26 августа) Россия могла изготовить около 150 ракет. Плюс - северокорейские и иранские ракеты, добавил эксперт.

Гетьман допускает, что Россия может применить одновременно до 200 баллистических и крылатых ракет, а также "Шахеды". То есть речь идет о комбинированной атаке. Среди целей - энергообъекты.

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"Можно ожидать, что следующий массированный обстрел, а он будет в любом случае, может состояться с использованием до 200 ракет - крылатых и баллистических. Плюс "Шахеды". Атака будет комбинированной. Если 26 августа удар был с использованием около 200 воздушных целей, то на этот раз возможна атака с использованием более 300 воздушных целей за сутки. Я думаю, что целями может быть энергетика, распределительные узлы атомных станций", - высказался он.

При этом часть воздушных целей будет направлена на Киев, считает Гетьман.

"Судя по тому, как они готовятся, то в первую очередь атакованы могут быть энергетические объекты", - отметил Гетьман.

Кто такой Алексей Гетьман? Алексей Гетьман - украинский военный эксперт, майор ВСУ. Ветеран российско-украинской войны. Как военный эксперт комментирует события войны России против Украины на радио, телевидении и Интернет-ресурсах.

Удар по Украине - Россия готовится к новой атаке

Ранее военно-политический обозреватель Александр Коваленко предположил, что российские оккупанты вполне вероятно могут накапливать крылатые ракеты для удара по Украине 7 октября - именно в тот день диктатор Владимир Путин празднует свой день рождения.

В течение последних нескольких недель российские оккупанты едва ли не ежедневно атакуют украинские города, в том числе столицу, "Шахедами". По словам экспертов, вероятно, причина кроется в увеличении производства этих дронов-камикадзе в самой России.

В частности, август и сентябрь стали рекордными по количеству дронов-камикадзе Shahed, которые запустил враг по Украине. Вероятно, эти дроны РФ накапливала как раз под отопительный сезон в Украине. В среднем, в сентябре, россияне запускали по 44 дрона ежедневно.

Однако не только модернизация россиянами иранских "Шахедов" вызывает вопросы, но и уже третья по счету попытка РФ "сымитировать" атаку на непосредственно объекты атомных электростанций. Во время атаки 26 сентября был обнаружен пролет "Шахеда" над промышленной площадкой Ровенской АЭС "на критически низкой высоте". Напомним, до этого уже дважды в течение сентября "Шахеды" летали над Хмельницкой АЭС.

К слову, то, что Россия готовит удары по украинским АЭС, уже подтверждала украинская разведка. Президент Владимир Зеленский, в свою очередь, отмечал, что РФ фотографировала объекты атомной генерации с помощью китайских спутников.

Самолеты, которыми РФ обстреливает Украину / Инфографика Главреда

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