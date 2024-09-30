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РФ готовит массированный ракетный удар: Коваленко раскрыл дату, которую ждут оккупанты

Юлия Закрепа
30 сентября 2024, 20:59
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Оккупанты почти ежедневно атакуют Украину десятками дронов-камикадзе, однако готовят массовый удар.
РФ готовит массированный ракетный удар: Коваленко раскрыл дату, которую ждут оккупанты
РФ готовит массированную атаку по Украине / коллаж: Главред, фото: ГСЧС

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко заявил, что массированный обстрел Украины армией страны-агрессора может совпадать либо с днем рождения главы Кремля, либо с началом отопительного сезона в нашей стране.

"Они могут устроить массированный ракетный удар именно на день рождения Путина, ведь 7 октября ему исполнится 72 года. Это вполне возможно, у них есть фетиш-даты, поэтому могут "посвятить". Россияне готовятся к массированному ракетному удару по Украине, который будет совпадать с началом отопительного сезона", - сообщил Коваленко для ТСН.

Коваленко также рассказал, каким количеством воздушных целей армия РФ может ударить по Украине и предупредил украинцев.

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"Последний раз массированный удар был 26 августа. С тех пор они имели возможность изготовить не менее 60 единиц крылатых ракет Х101\555 по состоянию на сейчас. "Калибров" - примерно 30. То есть крылатые ракеты вместе с "Калибрами" - это уже около сотни. Только за счет производства. Не то, что есть в запасе, а только за счет производства. Из этого и делаем выводы, какие у них есть возможности удара. Хотя я не думаю, что у них будет возможность применить так как и в августе максимальное количество средств поражения. Это будет меньше, чем в августе", - сказал он.

Как известно, сейчас оккупанты почти ежедневно атакуют Украину десятками дронов-камикадзе. Военный эксперт раскрыл, не является ли это предвестником массированной ракетной атаки.

"Путинская армия запускает "Шахеды" потому, что они у нее есть. Они вышли на массированную системность, но опять же - из-за того, что там есть в большом присутствии "Герберы". Сейчас россияне используют не только "Шахеды", но и "Герберу", которая является более дешевой версией, которая имитирует "Шахед". Ее основная задача - отвлечение внимания на себя, чтобы мы распыляли на нее средства ПВО, чтобы на нее отвлекались мобильные группы, которые являются угрозой для "Шахедов". "Герберы" сопровождают "Шахеды", поэтому и возникает массированность", - пояснил Коваленко.

Кто такой Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 года в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года принимает активное участие в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского Центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

Ракетная атака РФ по Украине

Напомним, что 30 сентября в Киеве прогремела серия взрывов. Воздушная тревога в столице длилась более 5 часов. Силами и средствами ПВО все российские ударные дроны, угрожавшие Киеву, были обезврежены. Предварительно известно, что в городе обошлось без разрушений и пострадавших.

27 сентября РФ запустила ракеты Кинжал по Украине. В Воздушных силах сообщили, что враг осуществил запуск четырех ракет "Кинжал". Сверхзвуковые ракеты "Кинжал" летели в сторону города Староконстантинова в Хмельницкой области.

В Кривом Роге враг ударил по админзданиям 27 сентября. Начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул заявил о ракетной атаке на город.Позже стало известно, что российские оккупанты попали по админзданиям города.

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