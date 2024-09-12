РФ меняет тактику обстрелов Украины: украинцам сказали, чего ждать осенью

Вражеские удары лета-осени текущего года существенно отличаются от первых ударов РФ.

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РФ меняет тактику обстрелов Украины / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Armiflot

Страна-агрессор Россия с началом полномасштабного вторжения постоянно пытается совершенствовать тактику обстрелов Украины. Осенью 2024 года воздушные атаки, скорее всего, станут более массированными ближе к отопительному сезону, а энергетика будет под прицелом все чаще. Прогнозом специалистов поделилось издание "BBC Украина".

Так, авиаэксперт из Государственного музея авиации Валерий Романенко уверен, что обстрелы будут более интенсивным.

"Потому что сейчас россияне не используют полный потенциал ракет. И ищут слабые места украинского ПВО", - пояснил он. видео дня

Военный обозреватель Александр Коваленко другого мнения. Он считает, что количество вражеских массированных атак в сентябре вряд ли превзойдет август.

"Сентябрь по активности как ракетной компоненты, так и Shahed-131/136 не должен стать более интенсивным, или равным августу. Не исключено, что сейчас командование российских войск в вопросах ракетных ударов и дроновых налетов будет больше ориентироваться на отопительный сезон", - написал Коваленко.

Эксперты предполагают, что агрессор, возможно, будет применять больше ракет с баллистической траекторией, особенно если Иран действительно передал россиянам "военную помощь".

В то же время, журналисты издания указали, что вражеские удары лета-осени текущего года существенно отличаются и от первых ударов февраля 2022-го, и от знакового обстрела 10 октября 2022-го, с которого начались массированные ракетные налеты по энергетике.

"Противник изменил и состав средств, используемых для комбинированных ударов, и характер применения тех или иных ракет и дронов, и выбор целей", - говорится в сообщении.

Что известно о BBC? Британская телерадиомобильная корпорация (англ. British Broadcasting Corporation, аббревиатура BBC) - британская компания общественного телерадиовещания. По количеству слушателей крупнейшая телерадиовещательная компания в мире. В штате корпорации работает более 22 000 человек во всем мире (в том числе и в Украине), более 16 000 из которых работают в государственном секторе, пишет Википедия.

Удары РФ по Украине - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, в ночь на 12 сентября российские оккупанты атаковали Киев дронами "Шахед". Это была уже седьмая атака на столицу с начала месяца. Все дроны были сбиты на подлете к городу.

Также известно, что российская оккупационная армия атаковала город Конотоп Сумской области. В результате "прилетов" есть разрушения и пострадавшие. Ситуация с электроснабжением в Конотопе критическая. Энергетическая инфраструктура получила значительные повреждения.

Кроме того, 12 сентября, российские оккупанты нанесли удар по машинам гуманитарной миссии Международного комитета Красного Креста в Донецкой области.

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