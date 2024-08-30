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Возможны диверсии и обстрелы: может ли армия Беларуси пойти в наступление на Киев - Жмайло

Юрий Берендий
30 августа 2024, 15:12
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Белорусская армия может применять тактику диверсий на украинско-белорусской границе, однако к сухопутной операции она не готова, отмечает эксперт.
Возможны диверсии и обстрелы: может ли армия Беларуси пойти в наступление на Киев - Жмайло
Эксперт оценил угрозу полнотрного наступления на Киев / Коллаж Главред, фото: УНИАН, Минобороны Беларуси

Беларусь не готова к повторению наступательной операции в направлении на украинскую столицу. Однако, белорусские войска могут применить тактику диверсионных вылазок на территорию Украины. Об этом в интервью Главреду рассказал соучредитель и исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло.

По его словам, Беларусь не способна обеспечить полноценные наступательные действия, поскольку белорусская армия менее профессиональна, менее подготовлена и морально не готова к боевым действиям, даже по сравнению с российской.

"Возможны диверсии, обстрелы, но сухопутная операция, в частности повторение марша на Киев - нет, я не думаю, что они на это способны. Если честно, я и не думаю, что до этого дойдет - возможны провокации на границе и нарушение воздушного пространства", - указывает он.

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Эксперт подчеркивает, что серьезных наступательных действий, таких как открытие огня или артиллерийские обстрелы, вряд ли стоит ожидать, поскольку это вызовет немедленный ответ. Стоит отметить, что белорусская армия имеет много техники, в основном советского производства, которая слабо модернизирована.

"И наша артиллерия (тем более, что у нас в этом районе сосредоточены лучшие подразделения, которые поддерживают наступательные действия на Курщине), очень быстро сможет разобраться с артиллерийскими подразделениями Беларуси", - резюмирует он.

армия беларуси инфографика
Что известно об армии Беларуси / Инфографика: Главред

Кто такой Дмитрий Жмайло

Дмитрий Жмайло - исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества, который занимается исследованием и трактовкой российских влияний в Украине и мире для эффективной борьбы в гибридной войне, независимой аналитикой военной и политической ситуации в Украине, а также сотрудничеством с украинскими общинами в мире.

Ситуация на границе с Беларусью - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Беларусь перебросила войска к границе с Украиной, маскируя это под военные учения, о чем сообщает Министерство иностранных дел. Отмечается, что к границе были перемещены Силы спецопераций, вооружение и военная техника, включая танки, артиллерию, РСЗО, средства ПВО и инженерную технику, что зафиксировано в Гомельской области. Также к границе перебросили бойцов группы "Вагнер".

В то же время белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил о переброске почти трети армии Республики Беларусь к границам с Украиной во время интервью российским пропагандистским СМИ.

Политический аналитик Игорь Тышкевич отметил, что Лукашенко накапливает войска на границе с Украиной и проводит военные учения, чтобы продемонстрировать поддержку России, особенно на фоне операции ВСУ в Курской области.

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