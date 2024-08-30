Возможны диверсии и обстрелы: может ли армия Беларуси пойти в наступление на Киев - Жмайло

Белорусская армия может применять тактику диверсий на украинско-белорусской границе, однако к сухопутной операции она не готова, отмечает эксперт.

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Эксперт оценил угрозу полнотрного наступления на Киев / Коллаж Главред, фото: УНИАН, Минобороны Беларуси

Беларусь не готова к повторению наступательной операции в направлении на украинскую столицу. Однако, белорусские войска могут применить тактику диверсионных вылазок на территорию Украины. Об этом в интервью Главреду рассказал соучредитель и исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло.

По его словам, Беларусь не способна обеспечить полноценные наступательные действия, поскольку белорусская армия менее профессиональна, менее подготовлена и морально не готова к боевым действиям, даже по сравнению с российской.

"Возможны диверсии, обстрелы, но сухопутная операция, в частности повторение марша на Киев - нет, я не думаю, что они на это способны. Если честно, я и не думаю, что до этого дойдет - возможны провокации на границе и нарушение воздушного пространства", - указывает он. видео дня

Эксперт подчеркивает, что серьезных наступательных действий, таких как открытие огня или артиллерийские обстрелы, вряд ли стоит ожидать, поскольку это вызовет немедленный ответ. Стоит отметить, что белорусская армия имеет много техники, в основном советского производства, которая слабо модернизирована.

"И наша артиллерия (тем более, что у нас в этом районе сосредоточены лучшие подразделения, которые поддерживают наступательные действия на Курщине), очень быстро сможет разобраться с артиллерийскими подразделениями Беларуси", - резюмирует он.

Что известно об армии Беларуси / Инфографика: Главред

Кто такой Дмитрий Жмайло Дмитрий Жмайло - исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества, который занимается исследованием и трактовкой российских влияний в Украине и мире для эффективной борьбы в гибридной войне, независимой аналитикой военной и политической ситуации в Украине, а также сотрудничеством с украинскими общинами в мире.

Ситуация на границе с Беларусью - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Беларусь перебросила войска к границе с Украиной, маскируя это под военные учения, о чем сообщает Министерство иностранных дел. Отмечается, что к границе были перемещены Силы спецопераций, вооружение и военная техника, включая танки, артиллерию, РСЗО, средства ПВО и инженерную технику, что зафиксировано в Гомельской области. Также к границе перебросили бойцов группы "Вагнер".

В то же время белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил о переброске почти трети армии Республики Беларусь к границам с Украиной во время интервью российским пропагандистским СМИ.

Политический аналитик Игорь Тышкевич отметил, что Лукашенко накапливает войска на границе с Украиной и проводит военные учения, чтобы продемонстрировать поддержку России, особенно на фоне операции ВСУ в Курской области.

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