Белорусские войска на границе с Украиной: для чего Лукашенко это нужно

Аналитики рассказали, для чего Александр Лукашенко перевел свои войска к границе с Украиной.

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Лукашенко подвел войска к украинской границе / коллаж: Главред, фото: УНИАН, Википедия

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко накапливает войска на границе с Украиной и проводит военные учения. Это попытка показать российскому диктатору Владимиру Путину, что Беларусь поддерживает РФ на фоне операции ВСУ в Курской области. Об этом в комментарии LIGA.net сказал политический аналитик Игорь Тышкевич.

Аналитик утверждает, что россияне обвинили Лукашенко в том, что по его приказу белорусские войска были отведены от границы с Украиной, тем самым ВСУ смогли применить несколько "свободных" бригад и начать наступление на Курскую область.

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"Сначала лукашенковские пропагандисты попытались отработать эту тему информационно - не помогло. Поэтому объявили учения в угоду Кремлю", - пояснил Тышкевич.

Эксперт подчеркнул, что такие военные учения скорее являются политической игрой, чем военной.

"Войска поедут домой. Вагнеровцы и в дальнейшем будут использовать в политических разборках. Их немного. Лукашенко превратил их в своих преданных янычар, которые всем обязаны режиму. Бросать как расходный материал ДРГ в Чернобыльскую зону никто не будет", - пояснил он.

Почему Лукашенко называют самопровозглашенным президентом? Александр Григорьевич Лукашенко - белорусский пророссийский политик, государственный и военный деятель, де-факто - Президент Беларуси и Верховный главнокомандующий ВС Беларуси с 20 июля 1994 года. Переизбирался на пост президента на выборах 2001, 2006, 2010, 2015 и 2020. После выборов 2020 года его легитимность не признает Европейский Союз, США, Великобритания, Канада, Украина и ряд других государств с 23 сентября того года, пишет Википедия. Из-за авторитарного режима правления, использования административного ресурса на выборах, ограничения свободы СМИ, репрессий противников режима и т. д. Лукашенко часто называют "последним диктатором Европы". 24 февраля 2022 года, после начала вторжения России в Украину, предоставил территорию Беларуси российским войскам как плацдарм для продвижения в Украину и осуществления ракетных обстрелов; таким образом сделал Беларусь фактическим участником войны. До этого российские войска уже находились на территории Беларуси, но официально "на военных учениях". Результаты президентских выборов в Беларуси 2020 года, в которых официально победил Лукашенко были широко раскритикованы как сфальсифицированные и вызвали крупнейшие за время его правления массовые протестные акции.

Белорусско-украинские отношения и роль Лукашенко в войне

Напомним, ранее в сети появились фото сильно поправившегося Александра Лукашенко, пользователи усомнились, что он здоров.

Ранее самопровозглашенный президент Беларуси Лукашенко выдал очередной бред о том, что после ВСУ в Курскую область зайдут войска НАТО.

Также политический аналитик Александр Кочетков объяснил, что означает подтягивание белорусских войск к границе с Украиной, и спрогнозировал, собирается ли белорусский диктатор Александр Лукашенко воевать.

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