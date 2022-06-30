Может ли Белорусь перейти на сторону Украины: эксперт рассказал, предаст ли Лукашенко Путина

Эксперт рассказал, предаст ли Лукашенко Путина / скриншот

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко очень хитрая натура, но выступить против России не решится.

Политолог, директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев в комментарии Главреду отметил, что Беларусь и России - очень связаны между собой.

"Вступление Беларуси в войну на стороне Украины исключено. Война есть война, и воевать белорусы не горят желанием ни на стороне Украины, ни на стороне России. Беларусь привязана к России, она находится в ее информационном и культурном поле. Потому вероятность вступления Лукашенко в войну на стороне Украины нулевая", - пояснил эксперт.

Зототарев также отметил, что режим дружественного нейтралитета Лукашенко может соблюдать.

Читайте такжеБеларусь вступит в войну против Украины: Жданов назвал возможную дату"Во всяком случае, для Украины это сняло бы массу проблем", - подытожил эксперт.

Напомним, в Генштабе ВСУ сообщили, что в Беларуси начали рассматривать возможность проведения мобилизации. В некоторых регионах военные комиссариаты проверяют количество подлежащих мобилизации военнообязанных.

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