"Согласовали с Си Цзиньпином": Жданов раскрыл замысел Путина и Лукашенко с ядерным оружием в Белоруси

Решение Путина еще раз показывает, что Беларусь находится под контролем РФ

Жданов раскрыл замысел Путина и Лукашенко с ядерным оружием в Белоруси / скриншот YouTube

Российский и белорусский диктаторы Владимир Путин и Александр Лукашенко согласовали с Си Цзиньпином размещение ядерного оружия на территории Белоруси, уверен полковник запаса, военный эксперт Олег Жданов.

В интервью Главреду он отметил, что Путин продолжит размахивать ядерной дубиной.

"Причем я считаю, что Путин согласовал вопрос размещения ядерного оружия в Беларуси с Си Цзиньпином, потому что Китаю очень важна Беларусь. Если Китай не может войти в Украину и использовать нашу страну в качестве плацдарма для экспансии на европейский рынок, то Пекину нужна Беларусь. И Лукашенко в этом контексте не зря ездил в Пекин", - пояснил эксперт.

видео дня

Кто такой Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт. С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 700 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

Также Жданов подчеркнул, что решение Путина еще раз показывает, что Беларусь находится под контролем РФ.

"Наличие российского ядерного оружия на территории Беларуси будет свидетельствовать о том, что никакой демократии в республике не будет и она станет под жесткий контроль войск РФ.

РФ собирается разместить ядерное оружие в Беларуси

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что РФ якобы намерена разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси. Он заявил пропагандистам, что поводом для этого стало заявление Великобритании о передаче Украине боеприпасов с обедненным ураном. При этом он сказал, что РФ якобы уже помогла Лукашенко переоборудовать самолеты для применения тактического оружия.

В США и международной кампании по запрещению ядерного оружия (ICAN) отреагировали на заявление Путина о том, что РФ разместит тактическое ядерное оружие на территории Беларуси. Министерство обороны США заявило, что сейчас нет никаких признаков того, что РФ планирует применить ядерное оружие. Но в международной кампании по запрещению ядерного оружия осудили заявление диктатора и заявили, что Европа не может быть в безопасности, пока Путин владеет ядерным оружием.

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что Украина требует созвать заседание Совета Безопасности ООН и не допустить ядерного шантажа от Путина. В МИД подчеркнули, что заявление Путина о планах разместить тактическое ядерное оружие в РБ – очередная провокация. Оккупанты ведут жестокую войну против Украины, не могут одержать победу на поле боя и переходят к подобным действиям.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что размещение тактического ядерного оружия страной-агрессором РФ на территории Беларуси не имеет никакого смысла с точки зрения событий, происходящих на поле боя. Глава Кремля хочет привлечь Украину и другие страны к переговорам, предварительно напугав их ядерным шантажом, подчеркнул представитель ОП.

Вам может быть интересно: