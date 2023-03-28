Ядерный шантаж Путина: у Зеленского назвали главную цель Кремля

Владимир Путин хочет напугать мир ядерным шантажом, подчеркнул Михаил Подоляк.

Михаил Подоляк прокомментировал ядерные угрозы Владимира Путина / Коллаж Офис президента, скриншот YouTube

Размещение тактического ядерного оружия страной-агрессором РФ на территории Беларуси не имеет никакого смысла с точки зрения событий, происходящих на поле боя, заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Диктатор Владимир Путин использует ядерный шантаж с целью "повышения ставок", подчеркнул он в интервью Радио НВ.

Хозяин Кремля хочет привлечь Украину и другие страны к переговорам, предварительно напугав их ядерным шантажом, подчеркнул представитель ОП.

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Он уверен, что на позицию Путина влияет провал анонсированного ранее большого наступления оккупантов на Донбассе, а также ордер Международного уголовного суда на его арест.

При этом он сознательно идет на разрушение глобального ядерного контура безопасности, говорит советник главы ОП.

"Это измененное психическое состояние Путина, который ищет возможности доминирования в информационной повестке дня", — указал собеседник.

Вместе с тем он уверен, что при гипотетическом использовании РФ ядерного оружия с территории Беларуси тяжелые последствия наступят именно для России. Вместе с тем большую цену за участие в ядерном шантаже РФ заплатит и режим Александра Лукашенко, говорит представитель ОП.

"Субъектности Лукашенко не существует. Он информационный топ-пропагандист Кремля. Фактический контроль военной, силовой, инфраструктурной вертикалей в Беларуси полностью осуществляется РФ. Россия использует Беларусь, как свою территорию, которая имеет определенные декоративные признаки суверенности", — добавил Подоляк.

Ядерный шантаж РФ

Накануне российский диктатор Владимир Путин заявил, что РФ якобы намерена разместить ядерное оружие в Беларуси.

Как заявил президент страны-агрессора пропагандистам, поводом для этого стало заявление Великобритании о передаче Украине боеприпасов с обедненным ураном.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заверил, что если Путин сделает хотя бы шаг к применению ядерного оружия, мир продемонстрирует моментальную реакцию. Россию в таком случае в краткосрочной перспективе ожидает крах. Путина об этом уже предупредили.

Украинский дипломат Владимир Ельченко отметил, что Соединенные Штаты Америки имеют инструменты и возможности, чтобы физически устранить российского диктатора Владимира Путина. Это произойдет, если глава Кремля решит применить против Украины тактическое ядерное оружие.

Как пояснил эксперт по вопросам энергетики Михаил Гончар, России не выгодно применять ядерное оружие в войне против Украины. "Во-первых, если в России рассчитывают, что после ядерного удара по ВСУ или какому-то из городов Украина капитулирует, то этого не будет. Во-вторых, применение тактического боезаряда даст РФ определенное тактическое преимущество, но дальше должны идти российские войска и занимать эту радиоактивно зараженную территорию", — отметил он.

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