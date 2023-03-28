УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Ядерный шантаж Путина: у Зеленского назвали главную цель Кремля

28 марта 2023, 08:50
Владимир Путин хочет напугать мир ядерным шантажом, подчеркнул Михаил Подоляк.
Путин, Подоляк
Михаил Подоляк прокомментировал ядерные угрозы Владимира Путина / Коллаж Офис президента, скриншот YouTube

Размещение тактического ядерного оружия страной-агрессором РФ на территории Беларуси не имеет никакого смысла с точки зрения событий, происходящих на поле боя, заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Диктатор Владимир Путин использует ядерный шантаж с целью "повышения ставок", подчеркнул он в интервью Радио НВ.

Хозяин Кремля хочет привлечь Украину и другие страны к переговорам, предварительно напугав их ядерным шантажом, подчеркнул представитель ОП.

видео дня

Он уверен, что на позицию Путина влияет провал анонсированного ранее большого наступления оккупантов на Донбассе, а также ордер Международного уголовного суда на его арест.

При этом он сознательно идет на разрушение глобального ядерного контура безопасности, говорит советник главы ОП.

"Это измененное психическое состояние Путина, который ищет возможности доминирования в информационной повестке дня", — указал собеседник.

Вместе с тем он уверен, что при гипотетическом использовании РФ ядерного оружия с территории Беларуси тяжелые последствия наступят именно для России. Вместе с тем большую цену за участие в ядерном шантаже РФ заплатит и режим Александра Лукашенко, говорит представитель ОП.

"Субъектности Лукашенко не существует. Он информационный топ-пропагандист Кремля. Фактический контроль военной, силовой, инфраструктурной вертикалей в Беларуси полностью осуществляется РФ. Россия использует Беларусь, как свою территорию, которая имеет определенные декоративные признаки суверенности", — добавил Подоляк.

Ядерный шантаж РФ

Накануне российский диктатор Владимир Путин заявил, что РФ якобы намерена разместить ядерное оружие в Беларуси.

Как заявил президент страны-агрессора пропагандистам, поводом для этого стало заявление Великобритании о передаче Украине боеприпасов с обедненным ураном.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заверил, что если Путин сделает хотя бы шаг к применению ядерного оружия, мир продемонстрирует моментальную реакцию. Россию в таком случае в краткосрочной перспективе ожидает крах. Путина об этом уже предупредили.

Украинский дипломат Владимир Ельченко отметил, что Соединенные Штаты Америки имеют инструменты и возможности, чтобы физически устранить российского диктатора Владимира Путина. Это произойдет, если глава Кремля решит применить против Украины тактическое ядерное оружие.

Как пояснил эксперт по вопросам энергетики Михаил Гончар, России не выгодно применять ядерное оружие в войне против Украины. "Во-первых, если в России рассчитывают, что после ядерного удара по ВСУ или какому-то из городов Украина капитулирует, то этого не будет. Во-вторых, применение тактического боезаряда даст РФ определенное тактическое преимущество, но дальше должны идти российские войска и занимать эту радиоактивно зараженную территорию", — отметил он.

Больше новостей о ядерном шантаже РФ:

ядерное оружие Владимир Путин Михаил Подоляк новости Беларуси
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

09:08

"Пока не вымрут последние поколения живших при Путине": Сотник назвал сроки декриминализации РФ

08:52

"Будет горячее, чем в Бахмуте": РФ может перебросить войска в другой город – ЖдановВидео

08:50

Ядерный шантаж Путина: у Зеленского назвали главную цель Кремля

08:12

"Путин вызвал огонь на себя": партнеры Украины активизировали все средства, чтобы РФ проиграла – МаломужВидео

08:09

Украина может получить не менее 40 французских истребителей Mirage - Intelligense Online

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

08:08

Почему кошка хочет залезть в шкаф и как отучить ее это делать

07:21

Ночная атака дронов на Киев: после взрыва вспыхнул пожар - все подробности

06:45

Оккупанты атаковали Украину дронами-камикадзе и истребителями Су-35: силы ПВО сбили 12 Shahed из 13Видео

06:38

Почему Путину не удается помешать поставкам оружия в Украинумнение

Реклама
05:30

Гороскоп на апрель 2023 для Близнецов: джекпот, романтика и удовольствия

04:30

Это не последняя война для Украины, в 2025-м она может быть участником противостояния с Китаем – СотникВидео

03:35

Крах режима Путина и начало распада России: Сотник рассказал, когда начнут "отплывать" регионыВидео

03:20

Новый и очень легкий салат весны 2023: рецепт, который покорил многих звездВидео

03:00

"Придется прятаться": Сотник рассказал, как россиянам в скором времени будет страшно выйти на улицуВидео

02:35

Бывшая жена Илона Маска показала их крошку-дочь и назвала странное имя девочки

02:05

Засеки треснут от богатого урожая: как правильно вырастить свеклу в огородеВидео

01:35

Публицист спрогнозировал, будет ли Путин после ордера на арест ездить по мируВидео

00:51

Без чего нельзя выходить на улицу 28 марта, чтобы не остаться без денег: приметы и все запретыВидео

00:23

Зачем опытные хозяйки кладут сахар в холодильник: невероятный фокус, который удивит результатомВидео

00:04

В ряде областей объявили тревогу: оккупанты атакуют Украину "Шахедами" с двух направлений - ИгнатВидео

Реклама
27 марта, понедельник
23:35

Муж изменил жене с ее сестрой: теперь они обе беременные

23:09

"Враг ответит за каждый удар": Зеленский провел заседание Ставки в ДнепреВидео

22:54

Пенсии в Украине с 1 апреля вырастут: кто получит новые выплатыВидео

22:51

Не только грудь и шикарные ножки: как сейчас выглядит настоящая Эльвира-повелительница тьмы

22:49

У Зеленского отобрали кусок шоколада из-за риска покушения на жизнь

22:22

Германия в пять раз увеличит военную помощь Украине - SpiegelВидео

22:16

Пять бронемашин "Ахмат" не доехали до Херсонщины: в ГУР рассказали об инциденте на Крымском мосте

21:53

"Стыдоба какая-то": Лолита оконфузилась и без стыда показала, как заплыла жиромВидео

21:30

"Наносим по врагу превентивные удары": в ВСУ сообщили о стабилизации ситуации в БахмутеВидео

21:21

Поражение в Украине приведет к потере РФ трех анклавов, на Кавказе начнутся свои события – СотникВидео

21:16

В ЕС пригрозили Лукашенко последствиями за ядерную авантюру ПутинаВидео

20:31

Украину накроют сильнейшие ливни и снегопад: на дорогах будет "катастрофа" - синоптикВидео

20:22

Боевые машины Challenger 2, Stryker, Cougar и Marder на балансе ВСУ: опубликованы первые кадрыВидео

20:11

Последний раунд поднятия ставок от Путина?мнение

19:41

Гороскоп для Тельцов на апрель 2023: сюрпризы и неожиданная смена плановВидео

19:36

Нашла свой Ролекс в мире Кассио: у Шакиры новый роман - СМИВидео

19:20

Путин так и останется сатаной, а россияне еще долго будут изгоямимнение

19:12

В Украине продолжается мобилизация, никаких волн нет – Минобороны

19:05

В Литве агрессивный мужчина избил украинца и обругал Зеленского

18:47

Гороскоп на апрель 2023 года для Овнов: что принесет второй месяц весныВидео

Реклама
18:42

Стал отцом более 550 детей: серийный донор спермы обвел за нос сотни женщин во всем мире

18:34

Как понять, хороший кофе или нет: 4 совета для выбора вкуснейшего напитка

18:10

"Уничтожит даже США": Патрушев выдал бред о российском "уникальном оружии"Видео

17:23

Новая оптическая иллюзия настолько сильна, что только 2% людей могут видеть скрытое изображение

17:18

Монатик дал внезапный концерт в киевской электричкеВидео

17:15

Выдающиеся спортсмены-киевляне будут получать стипендию от Виталия Кличко

17:11

В Украину из Германии прибыли 18 танков Leopard 2 и до 40 БМП Marder – SpiegelВидео

17:08

"Танцы со звездами дали мне уверенность в себе": Юлия Санина рассказала о подготовке к ЕвровидениюВидео

16:55

Ядерный шантаж Путина – знак поражения и повышения ставок, но Запад на это не поведется – ГУРВидео

16:44

Даша Квиткова показала свои целлюлитные ягодицы: "Я всегда стыдилась"

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Синоптик
Погода на выходныеПрогноз погодыПогода веснаМагнитная буря
Мода и красота
Окрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюрЖенские стрижки
Рецепты
Простые блюдаРецепты на Пасху 2023ЗакускиКонсервация на зиму
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять