"Пойдут в атаку на гибель": у РФ не осталось козырей, но Путин не хочет этого признавать – Жданов

Военно-политическое руководство РФ будет бросать российских оккупантов в бой, даже зная, что они 100% погибнут.

В РФ не осталось козырей, но Путин не хочет этого признавать, говорит Жданов/ Главред, скрин

У страны-агрессора России уже не осталось никаких козырей в войне против Украины. Но российское военное командование всё равно будет бросать своих солдат в бой – даже зная, что они все обречены на гибель.

Такая тактика российской оккупационной армии – это их "фишка". Об этом рассказал полковник запаса, военный эксперт Олег Жданов в интервью Главреду.

"Никаких козырей сегодня в России не осталось. Принцип россиян заключается в том, что они, зная о своей 100% гибели, всё равно пойдут в атаку. В этом их фишка. Они готовы к самопожертвованию. По крайней мере, так считает политическое руководство страны", – сказал военный эксперт.

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Кто такой Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт. С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 700 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

При этом российский диктатор Владимир Путин пытается "сохранять оптимизм" на фоне постоянных неудач его армии на фронте и не хочет признавать, что события развиваются не в его пользу.

"Когда мы смотрим выступления Путина, то можем увидеть, что он, как мне кажется, вообще является оптимистом. Так называемая "специальная военная операция" у Путина идет по плану. В своем последнем общении с прессой он даже сказал, мол, да, наши военные стараются – что-то получается, а что-то нет. Дефицит снарядов? Я не знаю, это там Шойгу какой-то дефицит придумал. А у Путина всё хорошо – войска наступают, танки едут, пушки стреляют", – отметил Жданов.

Война в Украине

В Пентагоне назвали "главную потребность украинцев" на фронте. Украине для противостояния стране-агрессору РФ в войне сейчас больше всего нужны системы противовоздушной обороны, оружие большой дальности и бронетехника. При этом глава Пентагона отмечает, что боевые самолеты на этом этапе войны не помогут украинцам. Но Украина может получить их позже.

Telegram-канал Генерал СВР, который якобы ведет бывший генерал Службы внешней разведки РФ, сообщал, якобы президента страны-агрессора Владимира Путина предупредили, что оккупанты не смогут удержать новые захваченные территории, поэтому ему рекомендуют сделать "жест доброй воли" в ближайшие 10 дней.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил об опасных последствиях падения Бахмута. Украина может столкнуться с сильным давлением в случае захвата Бахмута российскими захватчиками. Страна-агрессор РФ попытается использовать захват города в свою пользу, "выторговать" себе международную поддержку и склонить Украину к неприемлемым для нашего государства компромиссам.

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