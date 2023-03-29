"Жест доброй воли в ближайшие 10 дней": Путина предупредили о риске катастрофы - росСМИ

Эксперты при Совбезе РФ советуют Путину "уступить" часть новых территорий и сконцентрироваться на удержании ЛДНР в границах до 23 февраля 2022 года и Крыма.

Путина предупредили, что он потеряет Крым и Донбасс / Фото: сайт Кремля

Президента страны-агрессора Владимира Путина предупредили, что оккупанты не смогут удержать новые захваченные территории, поэтому ему рекомендуют сделать "жест доброй воли" в ближайшие 10 дней. Об этом пишет Telegram-канал Генерал СВР, который якобы ведет бывший генерал Службы внешней разведки РФ.

По данным канала, российскому диктатору предоставили доклад экспертов при Совете безопасности РФ, согласно которому, "при сохранении текущих тенденций, Россия до марта следующего года потеряет контроль не только над "новыми территориями" в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях Украины, но и над Крымом".

"Если это произойдёт накануне президентских выборов, по мнению авторов доклада, Россию ожидает период политической турбулентности с трудно прогнозируемым результатом", - говорится в сообщении.

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В связи с этим эксперты советуют Путину "уступить" часть новых территорий и сконцентрироваться на удержании ЛДНР в границах до 23 февраля 2022 года и Крыма. При этом данный "жест доброй воли" должен быть сигналом Западу о приглашении Украины за стол переговоров", - сообщили на канале.

Решение Путину нужно принимать в срочном порядке - в течение максимум десяти дней, "иначе будет очень проблематично избежать катастрофы".

Генерал СВР пишет, что после ознакомления с докладом Путин созвал совещание с руководством военного блока.

"На удивление президента один из крупных руководителей военного блока сказал, что "даже при таком раскладе мы сможем вернуть Крым через пять-семь лет", - пишут на канале.

Освобождение Крыма

Полномасштабная война России против Украины должна завершиться возвращением Крыма под контроль Киева. Крымский полуостров – "кощеева смерть" Путина. После его потери влияние Путина полностью "обнулится" даже на территории РФ. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

Постпред президента Украины в АР Крым Тамила Ташева заявила, что российские оккупационные войска начали изрядно паниковать из-за предстоящего контрнаступления Вооруженных сил Украины в направлении Крыма. В связи с этим, захватчики роют траншеи, обустраивают хранилища, а также эвакуируют свои семьи с временно оккупированного полуострова.

Бывший командующий Сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес полагает, что ВСУ могут освободить Крым до конца августа. По его словам, для реализации сценарии силам обороны Украины понадобится дальнобойное оружие Запада.

По мнению военного эксперта Романа Свитана, у армии Украины будет два сценария освобождения Крымского полуострова. Первый предусматривает уничтожение военных объектов РФ на полуострове при помощи дальнобойного оружия с последующим окружением захватчиков. Второй – фронтальный заход ВСУ на полуостров. Первый сценарий более предпочтителен, поскольку во втором случае война в Крыму может пойти по сценарию Донбасса.

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