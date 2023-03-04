Россияне могут сделать "жест доброй воли" в Крыму: Свитан раскрыл неожиданный сценарий

Если Запад предоставит Украине дальнобойные ракеты и авиацию, то украинская армия уничтожит российские гарнизоны в Крыму с воздуха.

Пойдут ли россияне на "жест доброй воли" в Крыму? / Личный архив Романа Свитана, Минобороны РФ

Одним из возможных сценариев освобождения оккупированного Крыма есть изоляция полуострова, при которой возле Перекопского перешейка будут идти бои, а Крымский мост окажется под огневым контролем HIMARS.Согласно этому сценарию, российские оккупанты могут быстро пойти на новый "жест доброй воли". Об этом в интервью Главреду рассказал полковник запаса, военный летчик-инструктор Роман Свитан.

Как отметил Свитан, согласно этому сценарию, первоочередной задачей ВСУ будет уничтожение российских гарнизонов в Крыму. Если Запад предоставит Украине дальнобойные ракеты и авиацию, то украинская армия уничтожит эти гарнизоны с воздуха. А возможное получение дальнобойных ракет типа ATACMS приведет к тому, что россиянам нечем будет защищаться. В таком случае, захватчикам придется сделать "жест доброй воли", поскольку они попадут в оперативное окружение.

"У них не будет другого выхода. Дело в том, что армия в условиях разрушенной логистики продержится максимум 2 недели. Закончатся так называемые армейские запасы, которые есть у каждого подразделения. Спустя две недели они превратятся просто в кучу людей в зеленом, а некоторые уже даже в гражданке, которые перестанут быть военной силой", - рассказал полковник запаса.

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По его словам, в Крым зайдут штурмовые группы – Нацгвардия, Нацполиция, СБУ, которые будут проводить мероприятия. Когда российские военные примут участие в фильтрации, их раскроют. Поэтому, как подчеркнул Свитан, однозначно захватчикам придется уйти с полуострова.

Кто такой Роман Свитан Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

Освобождение Крыма от оккупантов

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина освободит все свои территории. Военная агрессия России началась в 2014 году с Крыма и закончится освобождением ВСУ полуострова. Украинское государство после деоккупации Крымского полуострова поставит точку на любых имперских амбициях страны-оккупанта.

Как отметил военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов, освобождение украинской армией Крыма может привести к свержению Путина. Российский диктатор видит в Крыму сакральность - "собирание земель". ВСУ бьют по полуострову, но сделать Путин ничего не может.

Недавно секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Украина изменит стратегию будущего освобождения Крыма от российских оккупантов. Он отметил, что теперь по-другому будут расставлены приоритеты по очередности применения тех или иных средств. В то же время секретарь СНБО не рассказал подробно, в чем именно будет заключаться суть таких изменений.

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