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Пригожина разоблачили на бессмысленной лжи о якобы "окружении" Бахмута

3 марта 2023, 23:25
Пригожин не впервые имитирует пребывание на передовой, находясь на самом деле в тылу.
Пригожин
Пригожин врет об "окружении" Бахмута / скриншот

"Повар" Путина и глава ЧВК Вагнера Евгений Пригожин заявил о якобы "окружении" Бахмута Донецкой области его наемниками да еще и записал видеодоказательство. На самом же деле видео записано в совершенно другом месте. Это всего лишь провокация и часть дезинформационной кампании РФ, которая призвана спровоцировать панические настроения среди населения. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

"Террорист Евгений Пригожин записал видео, где он якобы утверждает об окружении Бахмута, но само видео записано даже не на окраине города, поскольку туда его не пускает его охрана. Судя по кадрам, которые есть на видео, главный вагнеровец находится в селе Прасковеевка, о захвате которого враг объявил 20 февраля", - говорится в сообщении.

Отмечается, что видео является провокацией и частью дезинформационной кампании РФ, призванной спровоцировать панические настроения среди населения.

видео дня

В ЦНС напомнили, что Пригожин не впервые имитирует пребывание на передовой, находясь на самом деле в тылу. Так, в январе он выдал фото из пещеры во Владимировке за соляные шахты Соледара.

РФ активизировала информкампанию вокруг обороны Бахмута

Недавно заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, страна-агрессор Россия запустила кампанию по дезинформации о Бахмуте Донецкой области, которая направлена на деморализацию украинского общества и военных.

По ее словам, захватчики распространяют нарратив о том, что Бахмут якобы не имеет стратегического значения и его оборона – это якобы политическое решение. Однако это не так. Маляр подчеркнула, что решение по ведению боевых действий принимает высшее военное руководство.

Также Маляр подчеркнула, что россияне с целью внушения демонстрируют "силу" оккупантов и "слабость" защитников, раскрывая якобы известные им планы в отношении Бахмута обеих воюющих сторон.

Кроме того, недавно Центр стратегических коммуникаций сообщил, что российские пропагандисты начали распространять фейки о том, что украинские военные якобы окружены в Бахмуте. Так, российские пропагандистские Telegram-каналы обнародовали вброс о том, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный якобы доложил президенту Владимиру Зеленскому о "тактическом окружении украинских военных в Бахмуте".

В Центре противодействия дезинформации подчеркнули, что информация о якобы окружении города является очередным бредом российских пропагандистов.

Смотрите видео ТСН - штурмы участились, но Бахмут стоит

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