"Мы готовы увидеть его здесь": Зеленский пригласил Си Цзиньпиня в Украину

Украинский президент Владимир Зеленский в официальном тоне пригласил руководителя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина прибыть с визитом в Украину. Свое приглашение лидер Украины озвучил в интервью западному информационному агентству Associated Press.
Как говорил Зеленский, он лично никак не контактировал с лидером КНР с момента начала полномасштабного вторжения страны-агрессора России в Украину 24 февраля 2022 года. Именно поэтому украинский лидер желает, чтобы Си Цзиньпин лично приехал в Украину.
"Мы готовы увидеть его здесь. Я хочу поговорить с ним. Я контактировал с ним перед полномасштабной войной. Но за весь этот год, больше года, у нас не было контактов", - сказал Зеленский.
Как пишут западные журналисты, Си Цзиньпин посетил русского диктатора Владимира Путина в Москве на прошлой неделе. Аналитики считали, что официальный Пекин может быть готов предоставить Кремлю оружие и боеприпасы, которые необходимы тому для пополнения запасов (сейчас те истощены из-за войны против Украины). Однако визит лидера Китая закончился без такого объявления. Несколько дней спустя диктатор Путин объявил, что намерен разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси, в которой давно установился практически полностью подконтрольный Кремлю режим Александра Лукашенко.
Война в Украине: позиция Китая
Ранее во время большой пресс-конференции президент Украины Владимир Зеленский заявил, что лично планирует встретиться с лидером Китая Си Цзиньпином.
Напомним, в день годовщины российского вторжения в Украину Китай предложил свой так называемый "мирный план" с идеями по урегулированию войны России против Украины.
Документ называется "Позиция Китая по политическому урегулированию кризиса в Украине". Обнародованный документ состоит из 12 пунктов.
При этом "мирный план" Китая не содержит пункта о выводе войск РФ из Украины. Вместе с тем в нем призывается уважать территориальную целостность всех стран.
Отметим, что по данным Wall Street Journal, администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность обнародования разведывательных данных, которые, по ее мнению, свидетельствуют о том, что Китай взвешивает, поставлять ли России оружие для войны против Украины.
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