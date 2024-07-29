Последнее фото Лукашенко заставило Сеть усомниться в его здоровье

Журналисты и пользователи Сети обратили внимание, что Лукашенко сильно потолстел, связав это с хроническими заболеваниями.

https://glavred.info/world/poslednee-foto-lukashenko-zastavilo-set-usomnitsya-v-ego-zdorove-10584353.html Ссылка скопирована

У Лукашенко заподозрили диабет / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube

В Сети обратили внимание на последнее фото беларуского диктатора Александра Лукашенко, сделанное во время прогулки с Владимиром Путиным.

Некоторые пользователи отмечали, что Лукашенко стал похож своим лишним весом "на картошку". Были среди читателей соцсети Х и те, кто прямо предположил, что диктатор чем-то заболел.

Лукашенко заметно постарел / Скриншот Главреда

Как пишет оппозиционное издание "Зеркало", процессы старения начали значительно отражаться на 69-летнем политике-преступнике.

видео дня

Среди перечисленных заболеваний - ослабевание костей и мышц, проблемы со слухом, онкологические заболевания, диабет второго типа, с чем связан лишний вес Лукашенко.

Журналисты сомневаются, что то, что говорят беларуские пропагандисты насчет активного отдыха Лукашенко, правда. Скорее всего, диктатор и военный преступник уделяет намного меньше времени спорту, чем было заявлено в прессе.

Из-за наметившихся проблем со здоровьем Лукашенко, видимо, ограничил себя в употреблении спиртного и курении.

Почему Лукашенко называют самопровозглашенным президентом? Александр Григорьевич Лукашенко - белорусский пророссийский политик, государственный и военный деятель, де-факто - Президент Беларуси и Верховный главнокомандующий ВС Беларуси с 20 июля 1994 года. Переизбирался на пост президента на выборах 2001, 2006, 2010, 2015 и 2020. После выборов 2020 года его легитимность не признает Европейский Союз, США, Великобритания, Канада, Украина и ряд других государств с 23 сентября того года, пишет Википедия. Из-за авторитарного режима правления, использования административного ресурса на выборах, ограничения свободы СМИ, репрессий противников режима и т. д. Лукашенко часто называют "последним диктатором Европы". 24 февраля 2022 года, после начала вторжения России в Украину, предоставил территорию Беларуси российским войскам как плацдарм для продвижения в Украину и осуществления ракетных обстрелов; таким образом сделал Беларусь фактическим участником войны. До этого российские войска уже находились на территории Беларуси, но официально "на военных учениях". Результаты президентских выборов в Беларуси 2020 года, в которых официально победил Лукашенко были широко раскритикованы как сфальсифицированные и вызвали крупнейшие за время его правления массовые протестные акции.

Александр Лукашенко - проблемы со здоровьем

К слову, СМИ заподозрили болезнь Лукашенко еще на параде победы в Москве 2023 года. Тогда беларуского диктатора пришлось отвозить в "скорой".

Тогда здоровье диктатора сильно подкачало. Журналисты сообщали о проблемах с эндокринной системой преступника. Чтобы его спасти, Путин вызвал целый штат московских врачей.

Через несколько дней хмурый Лукашенко появился у себя на родине с перебинтованной рукой. В комментарии пропагандистам диктатор заявил, что у него - аденовирус и умирать он, мол, не собирается.

Вас также могут заинтересовать новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред