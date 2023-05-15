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Забинтована рука и мешки под глазами: больной Лукашенко впервые с 9 мая вышел на публику

Мария Тупик
15 мая 2023, 17:24 обновлено 15 мая, 17:35
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Пресс-служба Лукашенко опубликовала его фото с подписью, что он "работает в центральном командном пункте ВВС и войск ПВО".
Лукашенко
Лукашенко / Коллаж Главред, фото Пул первого

Белорусские пропагандисты показали своего диктатора Александра Лукашенко впервые с 9 мая.

В Сети опубликовали первые кадры с Лукашенко. Сообщается, что Лукашенко сильно болен и из-за этого в последнее время его почти не было видно на публике.

"Первый сегодня работает в Центральном Командном Пункте ВВС и войск ПВО. Заслушает доклад об организации и выполнении задач боевого дежурства по противовоздушной обороне. Мероприятие начинается прямо сейчас. Скоро подробности!", - пишут СМИ.

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Александр Лукашенко
Александр Лукашенко / Пул первого

Мониторинговый проект Belarusian Hajun, проанализировав фото, обратил внимание, что его рука снова забинтована.

Что известно о болезни Лукашенко

Напомним, СМИ обратили внимание, что с Лукашенко что-то не так, еще во время его визита в Москву на парад, который страна-агрессор РФ организовала до 9 мая. Тогда Лукашенко не смог пройти по площади с Путиным и другими руководителями стран на возложение цветов. Вместо этого самопровозглашенного президента Беларуси, на руках которого были заметны бинты, везли на электромобиле. Затем он быстро вернулся в Минск.

Позже проект ВЧК-ОГПУ в Telegram со ссылкой на информированный источник сообщал, что Лукашенко, вероятно, серьезно болен, у него могут быть проблемы с эндокринной системой и кардиологические заболевания.

В Госдуме страны-агрессоры России подтвердили болезнь Лукашенко, однако пытаются убедить, якобы "ничего смертельного в этом нет". Зампред комитета Госдумы РФ по делам СНГ Константин Затулин отметил, якобы "это не ковид", а Лукашенко "просто нужен отдых".

Смотрите видео о том, как Россия может отобрать власть у Лукашенко на фоне болезни:

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