Лукашенко снова выдал бред про ВСУ в Курске: скоро войска НАТО войдут

Беларусский "президент" Александр Лукашенко уверен, что Украина операцией в Курской области якобы пытается мотивировать Россию применить тактические ядерное оружие. Ничем и никем не подкрепленные слова диктатор озвучил в эфире пропагандистов "60 минут" в воскресенье, 18 августа.
При этом Лукашенко удалось еще и похвалить прорыв границы РФ, утверждая, что Украина якобы собрала на этом участке самых лучших своих бойцов.
По мнению диктатора, "военные и Путин" якобы "сами умрут, но снесут оттуда украинских военных". К слову, бои идут уже не первую неделю - а Москва, по наблюдению экспертов, все еще не отправила должного подкрепления в Курскую область.
Лукашенко бредово считает, что Украине, мол, было бы "за счастье", если бы Россия или Беларусь применили ТЯО.
"Знаю точно, что в Украине были бы очень рады, если бы мы применили ТЯО (тактическое ядерное оружие, - Главред). Это было бы счастье. У нас бы тогда вообще никаких союзников не осталось, даже сочувствующих стран. А во-вторых - у нас же ядерное оружие, уже сформирован негативный образ", - сказал Лукашенко.
Затем диктатор начал утверждать, мол, поляки согласованно с другими странами НАТО "хотят захватить Беларусь почти до Калининграда".
"В такой ситуации нам было бы почти невозможно защищаться", - откровенно признал беларусский "президент".
Бои в Курской области - последние новости
В ходе операции в Курской области украинским силам удалось пополнить обменный фонд для нашего государства, сообщил президент Владимир Зеленский по результатам доклада главкома ВСУ Александра Сырского в субботу, 17 августа.
К слову, украинская авиация уничтожила уже второй мост через реку Сейм в Курской области. Это будет иметь большое влияние на врага, ведь лишает его логистических возможностей.
Известно, что командование РФ пошло на крайние меры в Курской области, бросив на оборону территории "космическую пехоту", включая списанных военных из станций предупреждения о ядерном ударе и из полков тяжелых бомбардировщиков.
По мнению, американского военного аналитика, профессора Института стратегических исследований Военного колледжа армии США Джона Дени, операция ВСУ в Курской области - это не временная акция, а часть долговременной кампании. Она может продлиться до 2025 года.
Почему Лукашенко называют самопровозглашенным президентом?
Александр Григорьевич Лукашенко - белорусский пророссийский политик, государственный и военный деятель, де-факто - Президент Беларуси и Верховный главнокомандующий ВС Беларуси с 20 июля 1994 года. Переизбирался на пост президента на выборах 2001, 2006, 2010, 2015 и 2020. После выборов 2020 года его легитимность не признает Европейский Союз, США, Великобритания, Канада, Украина и ряд других государств с 23 сентября того года, пишет Википедия.
Из-за авторитарного режима правления, использования административного ресурса на выборах, ограничения свободы СМИ, репрессий противников режима и т. д. Лукашенко часто называют "последним диктатором Европы".
24 февраля 2022 года, после начала вторжения России в Украину, предоставил территорию Беларуси российским войскам как плацдарм для продвижения в Украину и осуществления ракетных обстрелов; таким образом сделал Беларусь фактическим участником войны. До этого российские войска уже находились на территории Беларуси, но официально "на военных учениях".
Результаты президентских выборов в Беларуси 2020 года, в которых официально победил Лукашенко были широко раскритикованы как сфальсифицированные и вызвали крупнейшие за время его правления массовые протестные акции.
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