Лукашенко снова выдал бред про ВСУ в Курске: скоро войска НАТО войдут

Беларусский диктатор заметно нервничал, комментируя сложившуюся ситуацию в Курской области.

https://glavred.info/ukraine/lukashenko-snova-vydal-bred-pro-vsu-v-kurske-skoro-voyska-nato-voydut-10589471.html Ссылка скопирована

Лукашенко снова "воет" о ситуации в Курской области / Коллаж Главреда. Фото: скриншот видео, Википедия

Беларусский "президент" Александр Лукашенко уверен, что Украина операцией в Курской области якобы пытается мотивировать Россию применить тактические ядерное оружие. Ничем и никем не подкрепленные слова диктатор озвучил в эфире пропагандистов "60 минут" в воскресенье, 18 августа.

При этом Лукашенко удалось еще и похвалить прорыв границы РФ, утверждая, что Украина якобы собрала на этом участке самых лучших своих бойцов.

По мнению диктатора, "военные и Путин" якобы "сами умрут, но снесут оттуда украинских военных". К слову, бои идут уже не первую неделю - а Москва, по наблюдению экспертов, все еще не отправила должного подкрепления в Курскую область.

видео дня

Лукашенко бредово считает, что Украине, мол, было бы "за счастье", если бы Россия или Беларусь применили ТЯО.

"Знаю точно, что в Украине были бы очень рады, если бы мы применили ТЯО (тактическое ядерное оружие, - Главред). Это было бы счастье. У нас бы тогда вообще никаких союзников не осталось, даже сочувствующих стран. А во-вторых - у нас же ядерное оружие, уже сформирован негативный образ", - сказал Лукашенко.

Затем диктатор начал утверждать, мол, поляки согласованно с другими странами НАТО "хотят захватить Беларусь почти до Калининграда".

"В такой ситуации нам было бы почти невозможно защищаться", - откровенно признал беларусский "президент".

Бои в Курской области - последние новости

В ходе операции в Курской области украинским силам удалось пополнить обменный фонд для нашего государства, сообщил президент Владимир Зеленский по результатам доклада главкома ВСУ Александра Сырского в субботу, 17 августа.

К слову, украинская авиация уничтожила уже второй мост через реку Сейм в Курской области. Это будет иметь большое влияние на врага, ведь лишает его логистических возможностей.

Известно, что командование РФ пошло на крайние меры в Курской области, бросив на оборону территории "космическую пехоту", включая списанных военных из станций предупреждения о ядерном ударе и из полков тяжелых бомбардировщиков.

По мнению, американского военного аналитика, профессора Института стратегических исследований Военного колледжа армии США Джона Дени, операция ВСУ в Курской области - это не временная акция, а часть долговременной кампании. Она может продлиться до 2025 года.

Почему Лукашенко называют самопровозглашенным президентом? Александр Григорьевич Лукашенко - белорусский пророссийский политик, государственный и военный деятель, де-факто - Президент Беларуси и Верховный главнокомандующий ВС Беларуси с 20 июля 1994 года. Переизбирался на пост президента на выборах 2001, 2006, 2010, 2015 и 2020. После выборов 2020 года его легитимность не признает Европейский Союз, США, Великобритания, Канада, Украина и ряд других государств с 23 сентября того года, пишет Википедия. Из-за авторитарного режима правления, использования административного ресурса на выборах, ограничения свободы СМИ, репрессий противников режима и т. д. Лукашенко часто называют "последним диктатором Европы". 24 февраля 2022 года, после начала вторжения России в Украину, предоставил территорию Беларуси российским войскам как плацдарм для продвижения в Украину и осуществления ракетных обстрелов; таким образом сделал Беларусь фактическим участником войны. До этого российские войска уже находились на территории Беларуси, но официально "на военных учениях". Результаты президентских выборов в Беларуси 2020 года, в которых официально победил Лукашенко были широко раскритикованы как сфальсифицированные и вызвали крупнейшие за время его правления массовые протестные акции.

Вас также могут заинтересовать новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред