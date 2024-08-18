"Будет иметь большое влияние": авиация ВСУ взорвала второй важный мост на Курщине

Российские Telegram-каналы писали, что уничтожен мост в селе Званное. Через него шло снабжение российских частей на Курском направлении.

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Украинская авиация уничтожила еще один мост в Курской области / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Украинская авиация уничтожила уже второй мост через реку Сейм в Курской области. Это будет иметь большое влияние на врага, ведь лишает его логистических возможностей.

"Авиация Воздушных Сил точными ударами с воздуха продолжает лишать врага логистических способностей, что оказывает существенное влияние на ход боевых действий!", - сообщил в Telegram командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук.

Он поблагодарил за профессионализм и результат.

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Смотрите видео - ВСУ уничтожили еще один мост в Курской области:

Отметим российские Telegram-каналы писали, что уничтожен мост в селе Званное.

Через этот мост шло снабжение российских частей на Курском направлении.

Поврежденный мост в селе Званное / t.me/astrapress

Ранее в результате атаки рухнул мост в соседнем Глушково.

"Таким образом, в Глушковском районе остался единственный мост в селе Карыж, после очевидного скорого уничтожения которого снабжение обороняющей район группировки ВС РФ (в частности, приграничного Теткино) ляжет на понтоны и лодки. Однако в случае серьезного давления противника, таких путей снабжения может и не хватить", – написал один из Z-каналов.

В Курской области взорван важный мост

16 августа стало известно, что в районе села Званное Глушковского района Курской области взорван автомобильный мост через реку Сейм. Из-за обрушения моста отрезана часть Глушковского района - более 28 населённых пунктов. Теперь эвакуировать жителей этих сел можно только по воде.

В Институте изучения войны сообщили, что Вооруженные силы Украины разрушили также два моста в Глушковском районе Курской области. По данным российских источников, атаки украинских военных из реактивных систем залпового огня HIMARS разрушили мосты в Глушково и Званном к юго-востоку от Кореневого.

Отметим, Украина контролирует 82 населенных пункта в Курской области, рассказал главком ВСУ Александр Сырский 15 августа президенту Владимиру Зеленскому. Войска продвинулись в глубину обороны россиян на 35 километров.

Операция в Курской области РФ 6 августа российские пропагандисты пожаловались на прорыв нескольких механизированных колон со стороны Украины приграничного участка в Курской области. В Сети появились слухи, что к прорыву могут быть причастны российские добровольческие отряды в составе ВСУ. Но Украина не подтверждала своего участия в конфликте в Курской области. Первые бои с неизвестными людьми, согласно российским пабликам, приняли солдаты-срочники, так как подразделения "Ахмат" были позорно разбиты. Российские паблики писали о захвате неизвестными силами ряда населенных пунктов и вымышленной угрозе для Курской АЭС. Российский диктатор Владимир Путин прокомментировал бои его армии с неизвестными людьми в Курской области. Происходящее он назвал "провокацией" и пожаловался на "неизбирательную стрельбу".

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