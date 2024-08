ВСУ прорвались вперед на Курщине и уничтожили мосты: аналитики ISW раскрыли детали

Аналитики Института изучения войны сообщили, что ВСУ продолжили продвижение на юго-восток от города Суджа в Курской области.

Российские военные блогеры писали, что украинские войска продвинулись на восток от поселка Мирное и на юг от Спального, что к юго-востоку от Суджи. А обнародованные 15 августа геолокационные снимки указывают на недавнюю активность украинских войск в пределах поселка Борки к юго-востоку от города, говорится в отчете ISW.

"Обнародованные 15 и 16 августа геолокационные кадры свидетельствуют, что украинские войска продолжают действовать на всей заявленной максимальной границе продвижения украинских войск в Курской области, в частности вблизи Суджи", - пишут аналитики ISW.

Вооруженные силы Украины разрушили также два моста в Глушковском районе Курской области. По данным российских источников, атаки украинских военных из реактивных систем залпового огня HIMARS разрушили мосты в Глушково и Званном к юго-востоку от Кореневого.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.