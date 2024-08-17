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ВСУ прорвались вперед на Курщине и уничтожили мосты: аналитики ISW раскрыли детали

Юлия Закрепа
17 августа 2024, 09:18
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Вооруженные силы Украины разрушили также два моста в Глушковском районе Курской области.
ВСУ прорвались вперед на Курщине и уничтожили мосты: аналитики ISW раскрыли детали
ВСУ прорвались на Курщине / коллаж: Главред, фото: УНИАН, Википедия

Аналитики Института изучения войны сообщили, что ВСУ продолжили продвижение на юго-восток от города Суджа в Курской области.

Российские военные блогеры писали, что украинские войска продвинулись на восток от поселка Мирное и на юг от Спального, что к юго-востоку от Суджи. А обнародованные 15 августа геолокационные снимки указывают на недавнюю активность украинских войск в пределах поселка Борки к юго-востоку от города, говорится в отчете ISW.

"Российские блогеры отмечают, что небольшие украинские мобильные группы продолжают ограниченные атаки за действующей линией соприкосновения в Курской области, а украинские военные продолжают атаки у Коренево и к западу от поселка Снагость (к югу от Коренево)", - говорится в сообщении.

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ВСУ прорвались вперед на Курщине и уничтожили мосты: аналитики ISW раскрыли детали
ВСУ продвинулись в Курской области / скриншот: deepstatemap

"Обнародованные 15 и 16 августа геолокационные кадры свидетельствуют, что украинские войска продолжают действовать на всей заявленной максимальной границе продвижения украинских войск в Курской области, в частности вблизи Суджи", - пишут аналитики ISW.

Вооруженные силы Украины разрушили также два моста в Глушковском районе Курской области. По данным российских источников, атаки украинских военных из реактивных систем залпового огня HIMARS разрушили мосты в Глушково и Званном к юго-востоку от Кореневого.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.

"Геолокационные кадры, опубликованные 16 августа, показывают, что мост в Глушково разрушился после удара. Российские военные блогеры отметили, что уничтожение моста усложнит работу российских наземных линий связи в этом районе", - отмечают аналитики.

Ранее аналитики сообщили, что ВСУ взяли под контроль еще один населенный пункт в Курской области. Речь идет о селе Борки. Это населенный пункт в Суджанском районе.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский заявил, что подразделения ВСУ углубляют прорыв в Курской области и Украина движется в направлении стратегической цели, которую поставили для проведения этой спецоперации. При этом украинцы учитывают гуманитарные потребности местного населения, поскольку придерживаются правил ведения войны.

Операция в Курской области РФ

6 августа российские пропагандисты пожаловались на прорыв нескольких механизированных колонн со стороны Украины пограничного участка в Курской области. В Сети появились слухи, что к прорыву могут быть причастны российские добровольческие отряды в составе ВСУ. Но Украина не подтверждала своего участия в конфликте в Курской области.

Первые бои с неизвестными людьми, согласно российским пабликам, приняли солдаты-срочники, поскольку подразделения "Ахмат" были позорно разбиты.

Российские паблики писали о захвате неизвестными силами ряда населенных пунктов и вымышленной угрозе для Курской АЭС.

Российский диктатор Владимир Путин прокомментировал бои его армии с неизвестными людьми в Курской области. Происходящее он назвал "провокацией" и пожаловался на "неизбирательную стрельбу".

Что происходит на Курщине

Напомним, что советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал главную цель операции наступления ВСУ на Курскую область. Советник главы ОП убежден, что переговоры с Россией будут возможны только в том случае, если Путин будет понимать, что для него выросла цена войны.

Москва в панике готовится объявить новую мобилизацию. По словам трех анонимных источников, близких к Кремлю и министерству обороны России, армия не получает достаточного количества новых солдат, чтобы справиться с потерями на передовой.

Стало известно три возможных сценария дальнейших действий ВСУ в Курске. Неспособность России провести быструю контратаку озадачивает некоторых украинских офицеров. Вместо того чтобы перебрасывать войска с Донбасса в Курск, Кремль, возможно, планирует асимметричный ответ.

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