Падала в обмороки: коллега Заворотнюк рассказал о жести на съемках "Няни Вики"

Анастасия Заворотнюк падала в обмороки во время съемок в сериале.

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Анастасия Заворотнюк / коллаж: Главред, фото: instagram.com/a_zavorotnyuk, imdb.com

Кратко:

Что случилось с актрисой на съемках

В чем была ее отличительная черта

Российский актер Борис Смолкин рассказал о съемках ситкома "Моя прекрасная няня", в котором снималась умершая актриса Анастасия Заворотнюк.

Как рассказал он в интервью российским пропагандистским СМИ, актриса, которая поддерживала террориста Путина, много работала и была задействована во многих постановках, спектаклях и кино.

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Заворотнюк играла главную роль в проекте, поэтому была задействована практически в каждом эпизоде. Из-за этого у артистки практически не было времени на отдых. Порой ее организм не выдерживал.

Родственники Заворотнюк взялись за наследство / Фото Instagram/a_zavorotnyuk

"Она-то была занята в каждом кадре. Это мы могли чем-то заняться в паузах между съемками, а она из кадра в кадр входила, работала на износ. Это было что-то страшное, она даже падала в обморок из-за переработок. Ей было тяжело", — рассказал актер.

Анастасия Заворотнюк / кадр из тс Моя прекрасная няня

По его словам, отличительной чертой артистки был трудоголизм.

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Кто такая Анастасия Заворотнюк? Анастасия Юрьевна Заворотнюк — российская актриса театра и кино, телеведущая. Заслуженная артистка Российской Федерации. В ходе президентских выборов 2018 года Заворотнюк вошла в состав движения Putin Team, выступавшего в поддержку диктатора Владимира Путина.

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