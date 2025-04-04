Падала в обмороки: коллега Заворотнюк рассказал о жести на съемках "Няни Вики"

Кратко:
- Что случилось с актрисой на съемках
- В чем была ее отличительная черта
Российский актер Борис Смолкин рассказал о съемках ситкома "Моя прекрасная няня", в котором снималась умершая актриса Анастасия Заворотнюк.
Как рассказал он в интервью российским пропагандистским СМИ, актриса, которая поддерживала террориста Путина, много работала и была задействована во многих постановках, спектаклях и кино.
Заворотнюк играла главную роль в проекте, поэтому была задействована практически в каждом эпизоде. Из-за этого у артистки практически не было времени на отдых. Порой ее организм не выдерживал.
"Она-то была занята в каждом кадре. Это мы могли чем-то заняться в паузах между съемками, а она из кадра в кадр входила, работала на износ. Это было что-то страшное, она даже падала в обморок из-за переработок. Ей было тяжело", — рассказал актер.
По его словам, отличительной чертой артистки был трудоголизм.
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Напомним, Главред писал о том, что 30 мая стало известно о смерти российской актрисы Анастасии Заворотнюк, которая много лет боролась с раком головного мозга. На личной странице Анастасии в соцсетях появился пост с трагическими известиями.
Ранее дочь онкобольной российской актрисы Анастасии Заворотнюк Анна, которая живет свою лакшери-жизнь не в "любимой" России, а в Дубае, рассказала о здоровье. Но не мамином, а своем.
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Кто такая Анастасия Заворотнюк?
Анастасия Юрьевна Заворотнюк — российская актриса театра и кино, телеведущая. Заслуженная артистка Российской Федерации. В ходе президентских выборов 2018 года Заворотнюк вошла в состав движения Putin Team, выступавшего в поддержку диктатора Владимира Путина.
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