Угроза развала НАТО: прогноз вероятности выхода США из Альянса

Важное из заявлений Загороднего:
- Если США уйдут из Европы, тогда Европа потеряет зависимость
- ЕС может стать для США конкурентом – политическим и военным
Политический эксперт Тарас Загородний прокомментировал вопрос о том, могут ли США покинуть НАТО на фоне обострения отношений в Альянсе между союзниками.
"Думаю, что не покинут. Если США уйдут из Европы, значит, Европа потеряет зависимость от Штатов", - подчеркнул он в интервью Главреду.
Эксперт говорит о том, что если Европа перестанет зависеть от США, значит, Вашингтон не сможет давить на европейские страны.
"Также если Европа станет независимой от США, она станет для них конкурентом – политическим, военным и так далее", - отметил собеседник.
При этом Загородний также добавил: "Я считаю, что США постараются каким-либо образом присутствовать в Европе, чтобы она не утратила зависимости от них".
Смотрите видео - интервью Тараса Загороднего:
Как сообщал Главред, РФ отработала нападение на страны НАТО. Москва, вероятно, будет стремиться выйти к границам Туркуского договора 1743 года, утверждает финское издание.
Ситуация на фронте и действия агрессора России указывают на то, что Кремль не настроен на переговоры с Украиной и установление длительного мира. Москва формирует новые военные дивизии, усиливает сотрудничество с КНДР и демонстрирует подготовку к потенциальному конфликту с НАТО, считают аналитики американского Института изучения войны.
Европа готовится к войне с Россией. И как бы РФ не хорохорилась, в этой войне она столкнется с тем, к чему не будет готова, считает журналист, писатель и публицист Александр Сотник.
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Кто такой Тарас Загородний
Тарас Загородний — политтехнолог и эксперт. Более двадцати лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ. Также его приглашают на политические ток-шоу в качестве эксперта.
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