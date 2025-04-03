Высокая и длинноволосая: старшая дочь Джоли и Питта стала настоящей красавицей

Кратко:
- Как выглядит старшая дочь Анджелины Джоли
- На кого она стала похожа
Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта Шайло Джоли продемонстрировала свои длинные волосы, направляясь на танцевальный класс в Лос-Анджелесе.
18-летняя девушка уложила волосы в высокий пучок в среду после дебюта с розовой стрижкой "ёжик" более года назад, пишет Page Six.
Она была одета в черную толстовку, мешковатые брюки и шлепанцы, дополнив выход золотыми серьгами-кольцами и кольцом на большом пальце.
Фото молодой девушки можно посмотреть тут
Шайло, которая в прошлом году убрала "Питт" из своей фамилии, ранее была замечена направляющейся на танцевальный класс в феврале. В то время она вела себя сдержанно и прятала свои светлые локоны под толстовкой с капюшоном.
В то время девушка также носила мешковатые джинсы и кроссовки. По всей видимости, Шайло отрастила волосы после того, как сбрила их примерно в августе 2023 года. У нее также были короткие волосы, когда она демонстрировала свои танцевальные движения в видео, которым поделилась хореограф Лил Келаан Картер в мае 2024 года.
По словам ее знаменитой матери, начинающая танцовщица избегает внимания и "крайне скрытна" в отношении своей жизни.
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Как ранее сообщал Главред, 21-летний Пакс вновь оказался участником ДТП. Он катался по Голливуду на электровелосипеде. Он не держался руками за руль, в результате чего влетел в бок припаркованного автомобиля с пассажирами.
Актрису Анджелину Джоли заподозрили в романе с младшим ее на 21 год ирландским актером Полом Мескалом. Артистов застукали во время свидания в театральной кофейне.
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Кто такая Анджелина Джоли
Анджелина Джоли - американская актриса кино, телевидения и озвучивания, кинорежиссёр, сценаристка, продюсер, фотомодель, посол доброй воли ООН.
По данным Википедии, актриса является обладательница премии "Оскар", трех премий "Золотой глобус" (первая актриса в истории, три года подряд выигравшая награду) и двух "Премий Гильдии киноактеров США".
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